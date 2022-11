Nicky Degrendele kan haar baanrecord niet verbeteren

Nicky Degrendele uit Jabbeke is er donderdagavond niet in geslaagd haar eigen baanrecord, dat ze op 16 november 2017 vestigde in ‘t Kuipke, te verbeteren.

De 26-jarige West-Vlaamse trachtte in een volgepakt Kuipke haar tijd van 9.956 te verbeteren. Uiteindelijk klokte ze na 166,66 meter af in 10.132 maar dat was dus niet voldoende.

Op de slotdag wil Nicky Degrendele haar record op de 500 meter met vliegende start verbeteren. Ze vestigde die besttijd, 30.257, op 21 november vorig jaar.