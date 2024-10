Nanoi Van Wettere rijdt in 2025 voor nieuwe ploeg: “Als eerstejaarsbelofte wil ik vooral bijleren”

De 18-jarige Nanoi Van Wettere sloot haar wegseizoen af bij de junioren. Volgend seizoen stapt ze over naar de beloften en dat zal voor een nieuwe ploeg zijn: DD Group Pro Cycling team.

Nanoi blikt tevreden terug op 2024. “Het ging goed dit jaar en ik mocht al even proeven van enkele koersen bij de U23 en de elite. Dat was een ideale leerschool”, zegt de Ieperse, die in Dikkebus won. “Het parcours kende ik goed en het was fijn dat ik in eigen streek deze koers kon winnen als tweedejaars. Zeker een van de hoogtepunten van 2024.”

Volgende stap

Intussen zit het seizoen erop en was er een eerste warme beenhamfestijn ten voordele van Nanoi. In 2025 wacht een volgende stap als eerstejaarsbelofte. “Ik reed bij de junioren voor Team Rytger Pow. by Carl Ras. Zij zijn een opleidingsploeg van Uno X, maar hebben geen beloftenploeg. De stap naar de World Tour-ploeg van Uno X zou nu nog te groot zijn. Ik doe het liever rustig aan, wil geen stappen overslaan en plezier blijven beleven. Vanaf volgend jaar rijd ik in de kleuren van DD Group Pro Cycling team. Een ploeg die dit jaar nog een clubteam was, maar volgend jaar op pro-continentaal zal rijden. Er zijn acht beloften en zeven elites en het is een mix van Belgische en Nederlandse rensters. De hoofdzetel bevindt zich in Wetteren.”

In de voetsporen van papa

De eerste trainingen met de ploeg beginnen half november. “Ik zal de jongste van de ploeg zijn en dus is het nog even afwachten welke doelen we mogen stellen. Ik tekende voor twee jaar en in het eerste jaar wil ik veel bijleren van de oudere ploegmaats”, aldus Nanoi, die nu al zo’n tien jaar koerst. “Papa Wouter Van Wettere heeft in het verleden ook nog gekoerst. Toen hij stopte werd hij mecanicien bij een Amerikaanse ploeg en zo ben ik opgegroeid tussen de fietsen. Na een korte danscarrière kreeg ik voor mijn eerste communie een koersfiets en een jaar later nam ik deel aan koersen. Intussen heb ik al mooie stappen kunnen zetten en op termijn hoop ik om mijn profdroom waar te maken. Daarnaast vind ik het belangrijk om mijn diploma te behalen en daarom startte ik met afstandsonderwijs in de richting voedings -en dieetkunde.”