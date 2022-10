Marith Vanhove wordt 16e in individuele achtervolging

Marith Vanhove is zaterdag op het WK baanwielrennen in het Franse Saint-Quentin-en-Yvelines als 16e geëindigd in de individuele achtervolging. De 19-jarige kwalificeerde zich zo niet voor de finales en is uitgeschakeld

De Duitse Franziska Brausse komt omstreeks 19u45 voor het goud uit tegen de Nieuw-Zeelandse Bryony Botha. Nog een Duitse, Mieke Kroger, gaat de strijd aan met de Britse Josie Knight voor de bronzen medaille.

Vanhove begon misschien net iets te fel aan haar wedstrijd tegen de Chinese Susu Wang. De eerstejaarsbelofte zakte daarop wat weg en klokte uiteindelijk af op 3:35.431. Brausse reed de 3 kilometer in 3:18.794