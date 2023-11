Marith Vanhove rijdt Ladies Cup: “Uniek in vol Kuipke”

Al voor de derde keer mag Marith Vanhove (20) tijdens de Gentse zesdaagse deelnemen aan de Ladies Cup. Zowel vrijdag 17 als zaterdag 18 november fleuren een afvalling en een puntenkoers voor vrouwen het programma op.

“Uniek om voor zoveel volk te koersen”, weet Marith Vanhove. “Tussen het programma van de mannen door, in volle feestgedruis is dat super. Maar het is ook keihard afzien op die kleine piste. Maandag ben ik al eens los gaan rijden in ’t Kuipke om de kleinere baan gewoon te worden. En dinsdag zat ik in de tribune te supporteren voor ploeg 7.”

Haar vriend Gianluca Pollefliet, volgend seizoen aan de slag bij het Franse AG2R Citroën, vormt tijdens de Lottozesdaagse Vlaanderen-Gent ploeg met de Duitser Tim Torn Teutenberg. Ze zal hen niet elke dag kunnen aanmoedigen want deze week werkt de studente ergotherapie ook enkele examens af.

Brons in puntenkoers

“Elk jaar vallen enkele examens in de week van de Gentse zesdaagse”, vertelt Vanhove. “Die wedstrijden in ’t Kuipke zijn een leuke afwisseling. Ik heb de indruk dat het deelnemersveld heel sterk is. Lotte Kopecky is er ook. Zij is een paar niveaus hoger dan iedereen.”

“Het is ook keihard afzien op die kleine piste”

Eind vorige week werkte Vanhove op de nieuwe wielerbaan in Heusden-Zolder enkele Belgische pistekampioenschappen af. In de scratch werd ze vijfde, in de puntenkoers pakte ze brons en in het omnium viel ze als vierde net naast het podium. “In de scratch had ik op beter gehoopt”, geeft de Izegemse toe. “Door in de puntenkoers het podium te halen nam ik snel revanche. Dat ik in het omnium naast een medaille pakte is een beetje zuur. In de finale van de afsluitende puntenkoers probeerde ik solo een winstronde te pakken, maar verder dan driekwart ronde raakte ik niet. Jammer. Los daarvan, het was een goeie prikkel voor wat komt in ’t Kuipke.”

Daarna gaat de focus richting de voorbereiding op het wegseizoen. “In december is er in Spanje een ploegstage met het VolkersWessels Women Cycling Team, de nieuwe naam voor Parkhotel Valkenburg”, besluit Vanhove. “Ik kom terug naar België voor de pistekampioenschappen van 22 en 23 december.”