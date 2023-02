Margot Vanpachtenbeke al na één seizoen stapje hogerop

Margot Vanpachtenbeke (24) kreeg de wielermicrobe te pakken via het Kopvrouwen-project van Cycling Vlaanderen en draaide in haar eerste competitieseizoen meteen goed mee met de betere rensters. Dit seizoen zet ze een stapje hoger, naar het professionele team van Parkhotel Valkenburg.

“Ik mag uiteraard heel content terugblikken op het vorige seizoen, zowel qua prestaties als qua amusement. Ik ben vooral blij dat ik constant kon presteren”, zegt Margot.

In de eerste maanden verzamelde ze ereplaatsen in regionale wedstrijden, maar ze werd ook zesde in Dwars door het Hageland, waarin ze heel wat grote namen achter zich liet. “Dat was de mooiste ervaring van vorig jaar. Een koers op grindwegen is sowieso al bijzonder, maar alle publieke belangstelling voor die wedstrijd maakte het nog specialer.”

Daarna werd ze 14de op het Belgisch kampioenschap, 4de in de GP Zottegem-Strijpen, en pakte ze eindwinst in het klassement van de Women Cycling Series, een regelmatigheidscriterium van Belgische en Nederlandse interclubs.

Vorig jaar reed de kinesiste van AZ Delta Menen in de kleuren van het KDM-Pack Cycling Team, dit jaar zet ze een stapje hogerop, naar het team van Parkhotel Valkenburg. “Geen kwaad woord over de mensen van KDM-Pack, want ook zij steken er natuurlijk veel tijd en energie in, maar nu is het gewoon nóg professioneler. Aangezien ik nu waarschijnlijk nog meer grote wedstrijden zal rijden, wordt het moeilijk om die mooie uitslagen van vorig jaar te evenaren, maar natuurlijk wil ik in elke wedstrijd er alles uithalen.”

Het seizoen start voor Margot in de Omloop van het Hageland. Daarna rijdt ze in Italië de Strade Bianche, de Trofeo Oro en een vijfdaagse. (RRK)