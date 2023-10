Lieselot Decroix (36) nieuwe performance directeur bij FDJ-Suez: “Regelmatig werken vanuit Poitiers”

Na drie jaar bij de vrouwenploeg van Jumbo-Visma stapt Lieselot Decroix over naar het Franse FDJ-Suez. Daar zal ze samen met collega Flavien Soenen de leiding van de performance-tak invullen.

Op 1 november zal Lieselot Decroix haar nieuwe professioneel hoofdstuk aansnijden. De ex-profrenster is afkomstig uit Ieper en woont nu in Kuurne. Ze verlaat na drie jaar het vrouwenteam van Jumbo-Visma. “Het eerste jaar was dat halftijds in combinatie met mijn job als consultant. De voorbije twee jaar deed ik het fulltime en ik heb er veel bijgeleerd”, schetst Lieselot. “Ik besloot om een nieuwe weg in te slaan en na een aantal gesprekken koos ik voor FDJ-Suez. Ik wil nog meer focussen op het aspect performance. Ik zal wel nog aanwezig zijn op koersen, maar niet meer als ploegleider. In tegenstelling tot Jumbo-Visma staat deze ploeg volledig los van de mannenploeg Groupama-FDJ.”

Poitiers

Het belooft meteen een drukke start te worden. “Ik zal alle collega’s goed leren kennen en we zullen meteen aan de slag kunnen gaan om het nieuwe seizoen goed voor te bereiden. Ik kwam in het verleden wel al een aantal nieuwe collega’s tegen tijdens de koers, maar nu zullen we dus nauwer samenwerken. De wetenschappelijke benadering is een belangrijk aspect van de koers geworden, maar de verschillen tussen de ploegen zijn soms nog groot. De service course van de ploeg is in Poitiers, ongeveer tussen Parijs en Bordeaux. Ik zal er regelmatig zijn, maar ik ga niet naar Frankrijk verhuizen. Er is een goeie TGV-verbinding vanuit Rijsel.”

Sterk in de breedte

De bekendste rensters bij de ploeg zijn de Deense Cecilie Uttrup Ludwig, de Italiaanse Marta Cavalli en de Australische Grace Brown. “Vergeet zeker ook niet Evita Muzic en Vittoria Guazzini. In de breedte is het een heel sterk team. Het is ook een internationaal gezelschap, de voertaal onder de rensters is Engels. Met de staf zal ik vooral in het Frans communiceren. Mijn Frans is niet perfect maar zeker ruim voldoende. Ik zie dit ook als een uitdaging”, aldus Lieselot, die in haar vrije tijd basket bij Kortrijk Spurs. “Ik speel bij de C-ploeg in tweede landelijke. Mijn job krijgt wel steeds voorrang.”