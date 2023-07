Konvert Koerse keert terug naar centrum Kortrijk: wie wint het fietsstuur met gouden remmen?

Konvert Koerse, zeg maar Kortrijk Koerse, organiseert voor de tweede keer op rij een wedstrijd Dames Elite 1.1. Nieuw is dat de wedstrijd Bellegem en Rollegem aandoet en dat het feestdorp langs de Leieboorden komt. De wedstrijd vindt plaats op 18 augustus. Aan de wedstrijd is een wisselprijs verbonden van 35.000 euro, een fietsstuur met gouden remmen. Er komt ook een volksfeest.

Geert Penez, koersorganisator, is een tevreden man. “We kregen nu 25 ploegen die inschreven in plaats van 22 vorig jaar. Vijf ploegen daarvan zijn UCI World Teams. Onze wedstrijd zit dus duidelijk in de lift’, aldus Geert. “Misschien speelt ook de prijs een rol: wie op 5 jaar tijd 3 keer de wedstrijd wint, wordt eigenares van een fietsstuur met gouden remmen. De waarde is nu ongeveer 35.000 euro”, zegt voorzitter Kristof Vanfleteren. Nieuw is dat de wedstrijd met een lang én een kort parcours voor de eerste keer door Bellegem en Rollegem loopt. “Er zit een klein stukje Kuurne-Brussel-Kuurne in”, aldus Geert. Nieuw is dat de renners nu op het centrumparcours komen via de Doorniksesteenweg naar de Graanmarkt.

Volksfeest met optredens

Ook wat randanimatie betreft zijn er nieuwe dingen. Zo worden de Leieboorden voorzien van een podium voor optredens. “Het moet een volksfeest worden voor iedereen. We konden Regi boeken voor een avondvullende show, gevolgd door dj Glenn & Friends. Een ticket kost 10 euro”, zegt Kristof. Het podium staat met de rug tegen de Leie aan de kant Broelkaai.