Justine Ghekiere komt zaterdag niet aan de start van het EK wegwielrennen voor vrouwen in het Nederlandse Drenthe. Ze is niet fit. De West-Vlaamse, een klimtalent, wordt niet vervangen in de Belgische selectie.

Daardoor komt de Belgische ploeg zaterdag met zeven rensters aan de start: wereldkampioene Lotte Kopecky, Fauve Bastiaenssen, Audrey De Keersmaeker, Valerie Demey, Mieke Docx, Marieke Meert en Marthe Truyen.