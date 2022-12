Jilke Michielsen uit Oostduinkerke gaat dit weekend volop voor BK piste

Jilke Michielsen veroverde eind juli de Belgische titel op de weg en hoopt komend weekend ook op het BK piste meerdere keren op het hoogste schavotje te staan. De 15-jarige Oostduinkerkse heeft er alleszins enorm veel zin in.

Dat Jilke Michielsen een toptalent is, weet elke koersliefhebber uit West-Vlaanderen. De sympathieke Oostduinkerkse kroonde zich in Brasschaat tot Belgisch kampioene op de weg bij de dames nieuwelingen en ook in de eindstand van Westsprint trok ze aan het langste eind. Dit weekend doet ze een gooi naar één of meerdere Belgische titels op de piste.

Alle disciplines

“Ik zit op de topsportschool in Gent en daar trainen we vaak op de piste”, steekt Michielsen van wal. “Ik neem aan alle disciplines deel en op elk onderdeel hoop ik een goed resultaat uit de brand te slepen. De sprintnummers zijn net iets minder op mijn lijf geschreven, maar ook op die nummers hoop ik mee te strijden voor het podium.”

Zowel op de weg als op de piste gooit ze hoge ogen en dus is het moeilijk voor Michielsen om een keuze te maken. “Ik vind die combinatie net leuk. Je kunt beide disciplines niet met elkaar vergelijken. Doordat ik veel train op de piste, word ik ook beter op de weg. Dankzij mijn piste-activiteiten ben ik bijvoorbeeld enorm explosief. Veldrijden zegt me dan weer niks. In het verleden heb ik wel eens door de modder geploeterd, maar dat is niks voor mij. Ik hou niet van de kou.” (lacht)

Focus

“Na het drukke wegseizoen heb ik een week platte rust genomen en daarna heb ik geleidelijk aan mijn trainingen opnieuw hervat. Dit BK is mijn eerste grote doel. Wanneer ik opnieuw in actie kom op de weg, is voorlopig nog onduidelijk. Momenteel focus ik mij voor de volle honderd procent op komend weekend.” (IVDA)