Wielerploeg organiseert talentendag voor dames: “Instroom van meisjes stimuleren”

Vorige week gaf Lotte Kopecky het Belgische vrouwenwielrennen een nieuwe boost met haar overwinning in de Strade Bianche. Ook CT Luc Wallays-Jonge Renners Roeselare wil op haar manier een duit in het zakje doen. Dit weekend organiseren ze daarom een initiatiedag voor meisjes.

De talentendag gaat zondag door vanaf 9.30 uur. Dames van acht tot zestien jaar kunnen zich nog steeds inschrijven om een dag vol koers te beleven. Zo zal er op de site van Gediflora onder andere een korte tijdrit zijn, behendigheidsoefeningen, sprintjes en zelfs een minikoersje. Ook profrenster en meter van het project Shari Bossuyt zal aanwezig zijn.

Damesploeg

Initiatiefnemers Justine Louchaert en Laurens Use zorgen nu al voor de nodige omkadering voor de meisjes binnen het team. “We hebben momenteel zes rensters die ik samen met Laurens coach”, legt Justine uit.

Op termijn wil CT Luc Wallays-Jonge Renners Roeselare een volwaardige damesploeg voor de jeugd vormen en die ook van een mooi trainings- en wedstrijdprogramma voorzien. “De club heeft ons gevraagd om daarop in te zetten. We gaan nu volop proberen om interesse te wekken bij jonge rensters. Later gaan we kijken om dan effectief een ploeg op te starten en de instroom van dames in het jeugdwielrennen te stimuleren.” (LR)

Inschrijven voor de talentendag kan nog door een mail te sturen naar damesjrr@gmail.com.