West-Vlaamse meisjes pakken dubbel goud op EK baanwielrennen in Portugal

De Belgische delegatie is donderdag uitstekend begonnen aan de Europese kampioenschappen baanwielrennen voor jeugdrenners in het Portugese Anadia. In de allereerste twee finales van de openingsavond behaalden de West-Vlaamse meisjes Lani Wittevrongel en Shari Bossuyt allebei goud.

Anadia is donderdag begonnen aan zijn derde week Europese jeugdkampioenschappen. Na de mountainbikers en de wegrenners zijn deze keer de baanwielrenners aan de beurt, al kwam zowel Shari Bossuyt als Lani Wittevrongel afgelopen week ook al in actie op de weg. Die voorbereiding legde hen duidelijk geen windeieren.

Scratch en afvallingskoers

De 17-jarige Wittevrongel won meteen de eerste finale van de openingsavond, de scratch voor meisjes juniores. Na een wedstrijd van 7,5 kilometer haalde Wittevrongel het voor de Poolse Maja Tracka en de Israëlische Ori Bash. De 21-jarige Bossuyt veroverde nadien in de tweede finale, de afvallingskoers voor vrouwen onder de 23 jaar, ook de gouden medaille. Bossuyt haalde het daarin voor de Britse Sophie Lewis en de Franse Kristina Nenadovic.

De Europese jeugdkampioenschappen baanwielrennen in het Portugese Anadia duren nog tot en met dinsdag 19 juli. In totaal komen er zeventien Belgische deelnemers aan de start.