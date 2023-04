Verjaardag CT Luc Wallays-JRR start met PK’s voor meisjes

De festiviteiten rond de twintigste verjaardag van Cycling Team Luc Wallays-Jonge Renners Roeselare worden op zaterdag 29 april opgestart. Met de organisatie van de West-Vlaamse kampioenschappen voor meisjes jeugd.

“Het oorspronkelijk opzet was iets doen voor meisjes jeugd op 3 juni, maar bleek dat we in het vaarwater kwamen van de Vlaamse kampioenschappen in Boezinge op 4 juni”, vertelt voorzitter Kris Hanne. “We deden een bod op de provinciale wegkampioenschappen voor meisjes nieuwelingen en junioren en kregen de organisatie toegewezen.”

Het Roeselaarse gehucht De Ruiter vormt zaterdag het decor van PK’s over respectievelijk twaalf en vijftien ronden van vijf kilometer. “Een overwegend vlakke omloop”, verduidelijkt Hanne.

Jonge Renners Roeselare telt vijf rensters. Bij de meisjes junioren is Tessa Vermeersch de enige clubrensters. De club telt vier meisjes nieuwelingen: Kaylee Servranckx, Cara Vande Moortel, Flore De Baecke en Mara Platteeuw. “Ik denk niet dat we in onze rangen kandidaat-kampioenes hebben”, vermoedt Hanne.

Voorzitter Hanne hoopt dat het aantal meisjes van z’n club in de toekomst groeit en meegaat met een nationale trend. “Voorlopig zien we die evolutie binnen onze club nog niet”, geeft de preses toe. “We tellen ongeveer negentig renners, maar slechts vijf meisjes. In een grote agglomeratie als Roeselare zouden we zeven tot negen meisjes moeten hebben. We staan open om te groeien. Met Justine Louchaert en haar vriend Laurens Use hebben we twee mensen die zich heel hard inzetten voor onze meisjes.” (HF)

Zaterdag 29 april in Roeselare (Ruitercentrum Piljoenstraat): PK meisjes nieuwelingen (13 uur) en meisjes junioren (15.15 uur).