Luca Vierstraete moet tevreden zijn met 23ste stek in juniorentijdrit: “Heb alles gegeven”

Luca Vierstraete had vooraf gehoopt op een toptiennotering in de tijdrit bij de junioren meisjes op het WK tijdrijden in het Schotse Stirling. Het werd een 23ste plaats, op 1:50.05 van de Australische winnares Felicity Wilson-Haffenden (19:31.51). De zeventienjarige Heulse was na afloop een beetje teleurgesteld, maar niet ontevreden. “Ik heb alles gegeven, meer kon ik niet doen”, liet ze noteren.

“Het was echt heel zwaar”, pufte Vierstraete aan de aankomst. “Vooral die slotklim viel heel erg tegen. Ik had die een beetje onderschat. Op verkenning ging het wel, maar als je al zo hard hebt gereden ervoor, is het enorm lastig. Je kan aan de aankomst echt nog wel het verschil maken ten opzichte van je concurrenten.” “Ik vond de beginfase van het parcours nog heel leuk, ook de knikjes onderweg”, ging de Belgisch juniorenkampioene tegen de chrono verder.

Te snel gestart

“Maar op het einde had ik niet meer veel over. Ik had misschien iets minder enthousiast moeten starten. Dan had ik meer het ritme kunnen houden tot het einde. Dat is een les voor de volgende jaren.” Vierstraete eindigde positief. “Ik kan mezelf uiteindelijk niet veel verwijten. Ik heb alles gegeven, meer kon niet. Dan moet je achteraf tevreden zijn. Een toptienplaats was te hoog gegrepen.”