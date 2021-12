Kjell Cooman is bezig aan zijn eerste winter bij de beloften: “Al wat stappen gezet, maar ik heb nog veel werk”

Eerstejaarsbelofte Kjell Cooman probeert zich in het veldrijden te amuseren. Niet evident, want de Stadense crosser moet, door het schrappen van alle B-veldritten van december, startrecht proberen verwerven in A-veldritten.

“Je moet 25 nationale punten hebben om aan een A-cross te mogen meedoen”, weet Kjell Cooman (18). “Zondag trok ik naar het Waalse Flémalle en werd ik 16de. Dankzij dat resultaat tel ik nu 27 punten. Dus schreef ik in voor de Ethias Cross zaterdag in Essen. Hopelijk zijn er niet te veel inschrijvingen en mag ik meedoen.”

Voor kerels met de kwaliteiten van Kjell Cooman is het al twee winters alles behalve makkelijk. Vorig jaar werd de jeugdcompetitie eind oktober stopgezet en niet meer hernomen. Door de stijgende coronacijfers de voorbije weken gooiden heel wat organisatoren van B-veldritten – onder meer Lichtervelde en Beernem – de handdoek. “Veel heb ik me nog niet kunnen tonen”, verduidelijkt de veldrijder die op 1 januari het jeugdteam Tomabel-Inofec ruilt voor de Molenspurters Meulebeke. “In september besliste ik om nog even op de weg te blijven rijden. Zo reed ik met een West-Vlaamse selectie de Keizer der Junioren. Door die keuze liet ik in de B-veldritten van die periode punten liggen. Er zijn ook heel weinig beloftencrossen. In Koksijde heb ik kunnen meedoen. In het zand trek ik mijn plan, maar in de laatste ronde begon ik te sukkelen, waardoor ik de slotronde niet meer kon rijden. Daarvoor kwam ik tien seconden tekort.”

Klierkoorts bleef hangen

In de cross past de jury een tachtigprocentregel toe. Wie te veel achterstand heeft, wordt uit koers genomen. Voor het BK U23 van 9 januari in Lombardsijde staan slechts drie beloftencrossen op de kalender: Loenhout (30/12), Baal (1/1) en Herentals (5/1). “Uiteraard ga ik dat BK meedoen”, benadrukt Cooman die in Roeselare een zevende jaar verzorging afwerkt. “Ik merk dat ik al stappen heb gezet, maar ik heb nog veel werk. In de uitslagen probeer ik te vergelijken met leeftijdsgenoten. Vier of vijf jaar geleden kreeg ik klierkoorts. Dat bleef lang in mijn lichaam hangen. Net voor de eerste lockdown begon ik trainingen en wedstrijden beter te verteren. Ik vermoed dat ik, door bij de Molenspurters een mooi wegprogramma te rijden, nog wat sterker zal worden.” (HF)