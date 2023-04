Kaylee Servranckx zaterdag aan start PK dames jeugd: “Dit seizoen verloopt met veel vallen en opstaan”

Vier meisjes nieuwelingen van CT Luc Wallays-Jonge Renners Roeselare dingen zaterdag naar de West-Vlaamse wegtitel. Eén van hen is Kaylee Servranckx, zus van Belgisch juniorenkampioen Gauthier. Met een podiumplaats zou ze verrassen.

Het stond in de sterren geschreven dat Gauthier en Kaylee Servranckx op een koersfiets zouden springen. Vader Michael deed het niet onaardig, werd ooit derde in Polleur-Stoumont-Polleur en pakte in ’t Kuipke de Vlaamse titel puntenkoers. En mama Virginie zag haar broers Ritchie en Gianni Denolf tijdens de winter van cross naar cross hotsen. “Heel de familie koerst, ik mocht niet achterblijven”, lacht de 14-jarige Kaylee Servranckx. “Bij de miniemen ben ik er al mee begonnen. Nu koers ik bij de eerstejaarsnieuwelingen. Een beetje met vallen en opstaan, moet ik toegeven. De ene wedstrijd gaat het niet onaardig, de andere valt tegen.”

Kaylee begon het seizoen met een tiende plaats in Vlamertinge. Vorige zaterdag trok ze naar Gullegem. Daar bolde ze pas als 39ste over de streep. “Heb ik een goeie verklaring voor”, benadrukt de renster. “De dag voordien moesten we op school zeven kilometer lopen. Die verplichte loopsessie hing zaterdag in mijn benen. Gullegem was dus niet zo goed. Op het PK zal het veel beter gaan. Ik weet dat mijn conditie niet slecht is. In Gullegem had ik gewoon een slechte dag.”

Ronde van Vlaanderen

Kaylee Servranckx rekent zichzelf niet tot de favorieten voor de West-Vlaamse wegtitel bij de meisjes nieuwelingen. Tijdens de paasvakantie klokte ze in Baliebrugge-Ruddervoorde de achtste chrono op het PK tijdrijden. Favorieten op de provinciale wegtitel zijn Zita Gheysens en regerend Belgisch kampioene Jilke Michielsen.

“Bij Jonge Renners Roeselare zijn we met vier meisjes nieuwelingen”, gaat Kaylee Servranckx verder. “Misschien is ploegmakker Mara (Platteeuw, red.) kandidaat voor een plaatsje op het podium. Uiteraard ga ik zaterdag mijn best doen om een goed resultaat te boeken. Het is heel tof dat de club dit PK voor meisjes organiseert. Elke week geven Justine Louchaert en Laurens Use trainingen voor ons. In de winter op zaterdag, in de zomer op woensdagnamiddag. Die trainingen woon ik meestal bij.”

Kaylee Servranckx is niet alleen benieuwd naar dit PK. “Ik kijk ook uit naar de Ronde van Vlaanderen van zondag 21 mei in Oudenaarde”, beweert ze. “Of ik Achterberg en Berg Ten Stene en de kasseien van de Jagerij aankan weet ik niet. Het wordt de eerste keer dat ik zoiets doe.” (Hans Fruyt)