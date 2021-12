Junior Chaunes Casteleyn blijft seizoen na seizoen progressie boeken: “Iedere cross gaat het beter en beter”

Eerstejaarsjunior Chaunes Casteleyn (16) probeert het pad van de geleidelijkheid te bewandelen. Logisch, want de kleine kerel uit Roeselare wil en zal de komende maanden nog wat groeien. Wat evenredig staat met extra kracht.

Vorige weekend trok de pion van MJ Wood naar de Superprestigeveldrit in Boom en naar de cross van nevenbond LRC in Houthulst. In Boom werd hij als 57ste in de uitslag opgenomen. Hij kon net niet uitrijden. In Houthulst, op het trainingsparcours van zijn club, werd hij zondag 17de. “Zondag voelde ik nog de inspanningen van de dag voordien, want in Boom was het een bijzonder lastige omloop”, verduidelijkt Casteleyn. “Op dat hele zware parcours ging het zaterdag eigenlijk beter dan verwacht. Ik heb de indruk dat het iedere cross beter en beter gaat. Ik heb een vorm van sportastma. In het seizoenbegin had ik nog niet de juiste puffer, nu wel. Zodat ik me een stuk beter voel dan enkele maanden geleden.”

Zaterdag trekt Casteleyn naar de juniorenveldrit in Essen, een proef in het voorprogramma van deze Ethias Cross. “Daarna zal ik een week uit competitie blijven”, gaat Casteleyn verder. “Diegem op 29 december en Baal op 1 januari staan op mijn voorlopige kalender. Een week later wordt op het militair domein in Lombardsijde het Belgisch kampioenschap gereden.”

Dat wordt een typische zandcross. Chaunes Casteleyn sloot drie weken geleden de Duinencross in Koksijde als 43ste af. “Die kennismaking viel vrij goed mee”, blikt de leerling houtbewerking aan het MSKA terug. “Alleen jammer dat ik niet veel kansen krijg om in het zand te trainen. Vanuit Roeselare is dat moeilijk. Ik probeer wel elke dinsdagavond in Houthulst de clubtrainingen van coach Laurens Versteele bij te wonen. Dat zijn altijd leuke en leerrijke trainingen. Ik voel me goed bij de club. Dus rijd ik ook volgend jaar bij MJ Wood. Veldrijden is mijn hoofddoel. In de zomer probeer ik mountainbike en koersen op de weg te combineren. Ik heb veel te danken aan mijn papa. Zonder zijn hulp zouden ik en mijn zus Chesney niet kunnen koersen.” (HF)