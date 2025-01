“Ik wil zo ver mogelijk geraken”: Bloem Vandenberghe (14) uit Pollinkhove is Vlaams kampioen veldrijden bij de LRC

Bloem Vandenberghe (14) uit Pollinkhove bij Lo-Reninge veroverde op zaterdag 11 januari in Sint-Eloois-Winkel de Vlaamse titel veldrijden bij de LRC. Ze beoefent de sport nog maar enkele maanden. Bloem combineert het veldrijden met atletiek. Ook in die sportdiscipline kan ze aardig uit de voeten.

Bloem Vandenberghe is een sportieve jongedame. Tot mei vorig jaar turnde ze nog op hoog niveau. Maar ondertussen hing ze haar turnpak aan de haak.

“Deze zomer concentreerde ik mij volledig op atletiek”, zegt Bloem. “Mijn ouders raadden me aan om ook te starten met wielrennen. Maar ik kon niet meteen de klik maken van turnen naar fietsen. Toch sloot ik me aan bij een club (Jeugd Cyclingteam Veurne, red.) om rustig op te bouwen. Maar toen kwam die eerste wedstrijd en daarna ging alles supersnel.”

Bloem volgt de richting Beweging & Sport aan het KTA in Brugge en ruilde gymnastiek in voor het vak wielrennen. “Dat betekent zes uur extra wielrennen per week”, zegt Bloem. “We zijn met 22, waarvan slechts twee meisjes. Maar we staan ons mannetje. We moeten soms tot het uiterste gaan om de jongens te kunnen volgen, maar zo verleggen we onze grenzen.”

Met de steun van de plaatselijke fietshandel Velolo uit Lo kochten de ouders van Bloem een nieuwe crossfiets waarmee ze nu al enkele maanden door de Vlaamse velden ploetert. “Ze helpen ook bij het onderhoud van de fiets en sponsoren kledij”, zegt Bloem. “Ik ben Velolo daar heel dankbaar voor. Het reinigen van de fiets laat ik aan papa over. Vermits ik op internaat zit, heb ik daar te weinig tijd voor. Hij zorgt ervoor dat de fiets tiptop in orde is tegen de volgende wedstrijd. Mijn wedstrijdfiets blijft telkens thuis. Op school gebruik ik een andere fiets. Papa (chef Wannes Vandenberghe van restaurant De Hooipiete, red.) maakt voor mij ook gezonde voeding voor de wedstrijden en de trainingen.”

Vlaams kampioen

Bloem nam ondertussen deel aan een tiental veldritten. “We rijden samen met de jongens”, zegt ze. “Soms staan we wel met zeventig of tachtig aan de start. Ik eindigde al bijna elke keer op het podium. Op het Belgisch kampioenschap van de LRC pakte ik de bronzen medaille. Zaterdag in Sint-Eloois-Winkel behaalde ik zelfs de Vlaamse titel.”

“De voorbije zomer stond ik in al mijn wedstrijden op het podium”

De jonge veldrijdster uit Pollinkhove heeft ambitie. “Ik wil zover mogelijk geraken”, zegt de kinderkrak van vorig jaar. “Ik geef er veel voor op, dus hoop ik in de toekomst iets te kunnen bereiken in het veldrijden of op de weg. Want na de winter ben ik van plan om ook op de weg te koersen. Een echt idool heb ik niet, maar ik stuur wel altijd een berichtje naar Gianni Vermeersch. Hij is een goede vriend van papa. Hij geeft me ook tips. Gianni zegt dat ik geen mietje mag zijn en niet mag trunten. En als ik op mijn bek ga, dat ik daaruit zal leren. Hij antwoordt ook altijd op mijn berichtjes, maar hij is nog niet komen kijken naar een wedstrijd.”

Geert Barbier is de vaste coach van Bloem Vandenberghe. “Ik heb enorm veel aan hem”, zegt Bloem. “Hij weet hoe ik in elkaar zit en hoe hij me rustig moeten houden. Want voor een wedstrijd heb ik altijd superveel stress. Geert regelt alle praktische zaken zodat ik mij volledig op de wedstrijd kan concentreren.”

Ook op de atletiekpiste voelt Bloem Vandenberghe zich in haar sas. (gf) © gf

Ook het feit dat Bloem jarenlang heeft geturnd, heeft zo zijn voordelen. “Die lenigheid komt me tijdens het veldrijden goed van pas, zeker op een technisch parcours”, zegt ze.

Atletiek

Bloem doet ook aan atletiek. Ze is lid van de atletiekclub Olympic Brugge en is actief op zowel de 60, 100, 200 als 800 meter. Mama Aukje D’hont noemt haar dochter liefkozend ‘sprintkonijn’. “De voorbije zomer stond ik in zowat al mijn wedstrijden op het podium”, zegt Bloem trots. “In de winter lopen we indoor op de piste in Gent. Soms zijn er wel meer dan honderd deelnemers die dan in verschillende reeksen lopen. Ik word meestal ingedeeld in de snelste reeks met meisjes die vaak een kop groter zijn dan ik, maar ik eindig toch meestal in de top tien. Niet slecht op meer dan honderd loopsters.”

Op de vraag wat ze het liefst doet, moet Bloem het antwoord schuldig blijven. “Ik doe atletiek en veldrijden allebei even graag. We zien wel wat de toekomst brengt.”