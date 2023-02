Izegemse Justine Ghekiere pakt eindzege in Ronde van Valencia

De slotrit in de Ronde van Valencia voor dames (2.Pro) is een prooi geworden voor Elise Uijen. Ze haalde het in Gandia in de sprint voor de Izegemse Justine Ghekiere die wel het eindklassement pakt, met één seconde voor haar ploegmate Ashleigh Moolman.

Na de koninginnenrit van zaterdag en de dubbelslag van Ashleigh Moolman kreeg het peloton in de slotrit opnieuw wat hoogtemeters te verwerken, maar een pak minder dan in de rit van daags voordien, zo’n 1365 tegenover zo’n 2400 op zaterdag.

Op het menu drie gecategoriseerde beklimmingen, de Alto de Serra Grosa halfweg koers, 1,8 km aan 5,1%, en verder in de finale een korte klim; de Alto de Barxeta van 1,3 km aan 6,3% en tot slot de Alto de Barx, 6,7 km aan 4,3% gemiddeld. De top lag op 15 km van de finish waarna het in dalende lijn naar Gandia ging.

Het duurde lang vooraleer de vroege vlucht vorm kreeg, uiteindelijk slaagde een grote groep van 16 er in om weg te rijden uit het peloton, onder hen ook één landgenote: Justine Ghekiere.

Veel voorsprong kregen ze nooit, op 25 km van het eind bedroeg de bonus 1:40, maar echt veel dichter kwam de groep der favorieten ook niet, want vooraan waren heel wat ploegen vertegenwoordigd.

Bergop brak de kopgroep in stukken, met een kleine groep trokken we naar de finish. Elise Uijen wilde de sprint niet afwachten en viel aan op 10 km, ze kreeg wat later het gezelschap van Justine Ghekiere die intussen virtueel de leiderspositie overnam van haar ploegmate Ashleigh Moolman.

In de sprint toonde Elise Uijen haar snelle benen en haalde ze het voor onze landgenote. Voor de 19-jarige Nederlandse is het haar eerste profzege. Ghekiere pakt eindwinst en volgt op de erelijst Annemiek van Vleuten op.

