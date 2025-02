“Ik moet eerlijk zijn en zeggen dat dit niet goed is”: Oostkampse Lani Wittevrongel wordt op EK baanwielrennen pas zeventiende in scratch

Op de eerste avond van de Europese kampioenschappen baanwielrennen in Heusden-Zolder is Lani Wittevrongel uit Oostkamp pas als zeventiende geëindigd in de scratch.

In de strijd voor goud werd de Nederlandse topfavoriete Lorena Wiebes in de sprint geklopt door de Italiaanse Martina Fidanza.

Achterin

Wittevrongel kwam in de slotfase achterin het peloton terecht en slaagde er nadien niet meer in om plaatsen goed te maken.

“Opeens ging het peloton dicht en kwam ik achterin te zitten. Ik dacht nog voorin te komen, maar de renster voor mij bleef steken. En het tempo lag al zo hoog dat ik er niet meer over geraakte. Zodra je uit de wielen kwam, zat je vol in de wind.”

Zaterdag puntenkoers

De twintigjarige Wittevrongel veroverde vorig jaar nog zilver op het EK scratch, toen in het Nederlandse Apeldoorn. Nu zeventiende worden, is dus een ontgoocheling, zegt ze: “Ik ben niet zo tevreden, neen. Maar dat is wel normaal, denk ik. Dit EK zat al lang in mijn hoofd. Ik moet eerlijk zijn en zeggen dat dit niet goed is.”

Wittevrongel komt zaterdag ook nog in actie in de puntenkoers. “Eigenlijk keek ik daar vooraf al meer naar uit, ook al is de scratch mijn nummer. Meer en meer mensen beginnen mij te kennen in de scratch. Het gaat niet meer zo gemakkelijk als vroeger.”