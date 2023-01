Zwevegem ontvangt Baloise Ladies Tour

Deze zomer helpt Zwevegem het vrouwenwielrennen mee in de kijker te zetten. Op 13 juli mag men de Baloise Ladies Tour ontvangen.

Zwevegem kreeg het aanbod van de organisatoren van de Baloise Ladies Tour om aan hun rittenwedstrijd deel te nemen als start- en aankomstplaats. De jongste jaren is de Baloise Ladies Tour uitgegroeid tot een klassieker in zijn soort. “Het vrouwenwielrennen is in volle bloei en wordt steeds populairder. Dit is ook sportminnend Zwevegem niet ontgaan en het gemeentebestuur evenmin. Na een aangename kennismaking met Geert Stevens en het sportadviesbureau Gls bvba heeft het schepencollege het aanbod met beide handen aanvaard en wordt er een overeenkomst afgesloten voor een samenwerking over een periode van 3 jaar”, laat burgemeester Doutreluingne weten.

Parcours ligt nog niet vast

De Baloise Ladies Tour is reeds aan zijn negende editie toe en wordt dit jaar verreden van woensdag 12 tot en met zondag 16 juli 2023. Net als vorig jaar geldt deze vijfdaagse voor de wereldtop in het vrouwenwielrennen als de laatste voorbereidingswedstrijd voor de Ronde van Frankrijk voor vrouwen die start op zondag 23 juli. Het parcours van de Baloise Ladies Tour loopt opnieuw door Nederland en België en doet drie Provincies aan: Zeeland, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen. Na de proloog in Vlissingen wordt de 1ste rit gereden op donderdag 13 juli in Zwevegem en omgeving.

“Hoewel het parcours nog niet definitief vastligt, is het de bedoeling dat er eerst een grote ronde wordt gereden die wellicht de Vlaamse Ardennen zal aandoen en vervolgens een zestal ronden op Zwevegems grondgebied. De start en aankomst zal voorzien worden in het centrum van Zwevegem maar het is wel de bedoeling dat, in de mate van het mogelijke, alle deelgemeenten worden aangedaan.”, zegt schepen Raf Deprez.

Zwevegem heeft het aanbod te danken aan de strategische ligging met zijn heuvelachtig parcours. (GJZ)