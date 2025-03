Vroege vluchtster Lotte Claes uit Oostkamp kroont zich tot verrassende winnares van 20e editie Omloop voor vrouwen

Lotte Claes (Arkéa-B&B Hotels) heeft zaterdag de 20e editie van de Omloop Het Nieuwsblad (1.WWT) voor vrouwen gewonnen. De 31-jarige Oostkampse versloeg op de Elisabethlaan in Ninove haar Poolse medevluchtster Aurela Nerlo (Winspace Orange Seal) in de sprint.

Claes en Nerlo hadden op een ruime vijftien kilometer van het einde op de Muur van Geraardsbergen afscheid genomen van hun medevluchtsters Mieke Docx (Lotto) en de Italiaanse Elena Pirrone (Roland). Julie Stockman (DD Group PCT) werd al eerder ingerekend door het peloton, dat zich serieus verkeek op de vijf vroege vluchtsters en met zes minuten achterstand de finale indook.

Het gezelschap had op een gegeven moment een kwartier voorsprong. Dit kwam omdat in de grote groep de tegenreactie nooit geordend op gang kwam. Stockman moest voor de beklimming van de Leberg er voorin af terwijl Valerie Demey, Giulia Giuliani en Beatrice Caudera in de tegenaanval trokken op de resterende vier leidsters. Dat drietal werd snel bij de lurven gevat.

De grote groep volgde op 20 kilometer van de streep nog op 6:15 van de vier overgebleven vluchters, op de top van de Muur van Geraardsbergen bedroeg hun voorgift nog vijf minuten. Claes ging op 4 kilometer van de eindmeet even versnellen maar Nerlo counterde meteen. De Poolse ging van ver de sprint aan, Claes kon evenwel naar haar wiel springen en ging erop en erover. Op de erelijst van de Omloop Het Nieuwsblad volgt de voormalige duatlete, die in 2022 deelnam aan de Wereldspelen in het Amerikaanse Birmingham, de Nederlandse Marianne Vos op.

De Nederlandse favorieten Demi Vollering (FDJ-Suez) en Puck Pieterse (Fenix-Deceuninck) probeerden op de Muur de bakens nog enigszins te verzetten, maar hun achterstand op de kopgroep was te groot om nog mee te spelen voor de zege. Vollering won in Ninove op meer dan drie minuten de sprint tegen Pieterse, Europees kampioene Lorena Wiebes (SD Worx-Protime) regelde de sprint van de achtervolgende groep en werd vijfde.