Valerie Demey kan zich tonen bij Liv Racing Xstra: “Zonder wereldtopper in team koersen we offensief”

Niets dan topkoersen op de kalender van Valerie Demey (28) de komende dagen. Zondag Gent-Wevelgem, woensdag Dwars door Vlaanderen, volgende week zondag Ronde van Vlaanderen, twee weken later Parijs-Roubaix.

Misschien lukt het de renster van Liv Racing Xstra om eens haar eigen kans te wagen. Want geen Lotte Kopecky meer in het team. Een wereldtopper genre Kopecky, Vos, Van Vleuten of Wiebes heeft de ploeg niet. De Canadese Alison Jackson is de bekendste naam bij Liv, de ploeg die nu door Wim Stroetinga en Giorgia Bronzini wordt geleid. Thalita De Jong komt pas op 1 juni bij het team.

“Dit seizoen zijn we een ietwat speciale ploeg”, beweert Demey, die voor twee jaar verlengde. “We moeten het van de aanval hebben. In onze selecties zit niemand die echt met de wereldtop kan wedijveren. Wat niet wegneemt dat we een aantal hele sterke rensters hebben. Alison Jackson is misschien de enige die in de buurt komt van de wereldtop. Thalita De Jong ook, maar zij komt pas in de loop van dit seizoen bij Liv Racing. Jawel, ik zou meer kansen moeten krijgen. Offensief koersen is sowieso een stuk leuker dan volledig in dienst rijden.”

Of ik meer kansen zou moeten krijgen? Aanvallen is sowieso leuker dan in dienst rijden

Steile kant Kemmel

Zo hoopt Demey dat ze tijdens Gent-Wevelgem kan anticiperen op de acties van de toppers. “Als Marianne Vos op de Kemmelberg gaat, moet ik passen”, beseft Demey. “In tegenstelling tot andere jaren zou de laatste beklimming van de Kemmel bepalender kunnen zijn. Omdat we de lastigere kant doen. De voorbije edities smolt alles na de laatste passage op de Kemmel vaak samen.”

Al ligt de finish in Wevelgem meer dan dertig kilometer na de top van de Kemmel, de steilste kant van de beklimming kan voor extra verbrokkeling zorgen. “Iemand als Chantal Blaak is ook een wereldtopper, maar zij weet haar momenten goed te kiezen”, gaat Demey verder. “Misschien kan ik bij haar aanpikken indien ook zij probeert te anticiperen.”

Zestiende in 2018 is tot nog de beste uitslag van de Oostkampse in Gent-Wevelgem. Zondag verschijnt ze al voor de achtste keer aan de start van deze klassieker die nog maar elf jaar oud is. Vorige week werd ze wat ziek. “Zoals de helft van het peloton”, zucht Demey, die al een tijdje in de Kempen woont. “Ik had best wel een degelijke start van het seizoen. Met een achtste plaats in de Omloop van het Hageland heb ik dat laten zien. Ook in Drenthe was ik niet slecht, maar nadien werd ik ziek. Neen, geen corona, daarvan bleef ik tot nog toe gespaard. Vorige week deed ik in Duitsland enkele duurtrainingen. Intensiteit heb ik bewust vermeden. Ik vermoed dat ik tegen zondag opnieuw helemaal in orde zal zijn.”