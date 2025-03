Tweede dag Baloise Ladies Tour start in Jabbeke

Deze zomer is de Baloise Ladies Tour, een internationale meerdaagse voor vrouwen, te gast in Jabbeke. Daags na de avondproloog van woensdag 16 juli in het Zeeuwse Yerseke start de etappe met aankomst in Knokke, in Jabbeke.

Van woensdag 16 tot zondag 20 juli is de Baloise Ladies Tour aan zijn elfde editie toe. Op de erelijst van deze rittenkoers staan niets dan bekende namen. Jolien D’hoore en Marianne Vos werden tweemaal eindlaureate. Ook de Duitse Lisa Klein werd twee keer eindwinnares. Daarnaast sieren Emma Johansson, Ellen Van Dijk en Lucinda Brand de erelijst. Vorig jaar domineerde spurtbom Lorena Wiebes de vijfdaagse door niet minder dan vijf van de zes etappes te winnen.

De Wandelaar

Knokke-Heist is al sedert 2021 de aankomstplaats van een etappe van de Baloise Ladies Tour. Aanvankelijk was dat de deelgemeente Westkapelle, sedert vorig jaar ligt de aankomst op de Wandelaar. Zoals in de Baloise Belgium Tour voor mannen. De voorbije jaren startte die rit in Sluis of Breskens.

“Daar kunnen we dit jaar niet terecht”, verduidelijkt organisator Geert Stevens. “Het was niet combineerbaar met een ander lokaal evenement in Groot-Sluis. Dat betekent niet het einde van de samenwerking met Sluis. De kans is vrij groot dat we daar de volgende jaren kunnen terugkeren. Dus moesten we voor dit jaar op zoek naar een andere startlocatie. Uiteraard hadden we die graag in Nederland gevonden. Maar dat ligt, gezien de Nederlandse politie dit jaar bijna geen wielerwedstrijden zal begeleiden, moeilijk.”

Enthousiast

Dus is de organisatie op zoek gegaan naar een Vlaamse gemeente van waaruit de aankomstplaats Knokke bereikbaar is. “Ik had wat gesprekken met locaties die in aanmerking kwamen, rekening houdend met het aantal kilometer dat je op de tweede wedstrijddag van een rittenkoers kan doen”, gaat Stevens voort. “Met enkele gemeenten in die zone ben ik in gesprek gegaan. Jabbeke was meteen enthousiast om mee te stappen in het verhaal.”

Een overeenkomst voor één jaar. Of het bij een eenmalige samenwerking blijft zal later blijken. “Voor 2026 ligt de startlocatie voor de etappe naar Knokke opnieuw open”, besluit Geert Stevens. (HF)