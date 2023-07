Tour de France Femmes: Julie Van de Velde strandt met finish in zicht, Wiebes wint na massaspurt

Net niet voor Julie Van de Velde uit Wijnendale-Torhout in de Tour de France Femmes. Met de streep in zicht werd ze net ingehaald door een aanstormend peloton. De overwinning was uiteindelijk voor de Nederlandse Lorena Wiebes. Lotte Kopecky werd derde en behoudt de gele trui.

Met nog iets minder dan 60 kilometer voor de boeg viel Julie Van de Velde aan. Ze kon uiteindelijk net niet standhouden en werd op enkele tientallen meters van de finish gegrepen. In de massasprint stond er geen maat op Lorena Wiebes. De Europese kampioene haalde het voor haar landgenote Marianne Vos en Kopecky. Julie De Wilde werd tiende.

Woensdag staat een heuvelachtige etappe over 177,1 kilometer tussen Cahors en Rodez op het programma.