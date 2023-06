Shari Bossuyt schreeuwt onschuld uit: “Wij zijn geen valsspelers”

Wielrenster Shari Bossuyt heeft maandagmorgen tekst en uitleg gegeven bij haar positieve dopingtest op letrozole metabolite. “Ik had nog nooit van het product gehoord. Nooit heb ik het bewust gebruikt”, verklaarde ze. Ze hoopt snel haar onschuld te kunnen bewijzen.

Zondagochtend raakte bekend dat de 22-jarige wielrenster in maart, na haar overwinning in de derde rit van de Ronde van Normandië, een positieve test aflegde op het gebruik van letrozole metabolite. Dat is hetzelfde middel waardoor veldrijder Toon Aerts nu al sinds januari 2022 aan de kant staat. Toon Aerts, die eerder al zijn steun uitsprak voor Shari Bossuyt, was aanwezig op de persconferentie in de sporthal van Zwevegem.

Met een krop in de keel vertelde Shari Bossuyt over de naar eigen zeggen “onwezenlijke situatie” waarin ze terechtgekomen is. “Ik ben nooit in aanraking gekomen met letrozole en ik heb het nooit bewust gebruikt. Ik had nog nooit van het product gehoord. Alles wijst erop dat we te maken hebben met een contaminatie, wij denken in vlees of melk. Ik hoop heel snel duidelijkheid te kunnen scheppen en te kunnen bewijzen dat we geen valsspelers zijn.”

En dat bewijzen wordt moeilijk. Eerst moet het niet-intentioneel karakter aangetoond worden. Dat ziet manager Yannick Prévost snel in orde komen, “maar dan krijgt Shari Bossuyt nog altijd volgens het reglement van de UCI een schorsing van twee jaar”, weet Prévost. “En dat is veel te streng.”

Prévost begrijpt dat er een strafmaat komt, op volledige vrijspraak hoopt hij niet, want “een atleet is verantwoordelijk voor het feit dat er iets aanwezig is in het lichaam”, maar hij hoopt wel op strafvermindering. Dat kan als de piste van de contaminatie erkend wordt. Dan moet Shari Bossuyt zelf de bron van contaminatie kunnen aantonen.

Daarom worden nu de voedingssuplementen die Bossuyt nam, getest, maar de kans dat daarin het verboden product letrozole gevonden wordt acht Prévost “heel klein”. “Shari rijdt op water en brood”, zo zegt hij met een boutade. “Ze nam maar zes voedingssupplementen.”

Landbouw

Er is een andere hypothese waar Bossuyt en Prévost veel meer in geloven: contaminatie via voeding. Toon Aerts testte positief drie dagen na zijn wereldbeker in Flamanville in Normandië in Frankrijk. Shari Bossuyt test positief één dag na haar aankomst in Flamanville. “Dat kan bijna geen toeval zijn dat beide atleten in dezelfde streek positief testten”, stelt Prévost. “Ze sliepen niet in dezelfde hotels, wel in hotels die op 15 kilometer van elkaar liggen. We weten dat beiden in dezelfde streek vlees hebben gegeten en melkproducten gebruikt. Is er een boer die letrozole gebruikt? Dat is onze hypothese die we weliswaar vandaag niet kunnen hard maken.”

Prévost heeft zich al grondig verdiept in de materie. “De veeteelt gebruikt letrozole bij koeien of schapen in het fertilisatieproces. Dat zorgt ervoor dat de koeien allemaal op hetzelfde moment ovuleren, dan kunnen ze die koeien op hetzelfde moment insemineren. Of dat contaminatie met zich meebrengt, weten we niet.” Dit aantonen wordt heel moeilijk en zal heel veel tijd in beslag nemen, vreest Prévost. “We hopen dan ook op gezond verstand, de concentraties zijn heel laag. 1,2 nanogram per milliliter is een waanzinnig lage concentratie. Dit is het ‘zero zero zero zero … verhaal’. We hopen dat gezond verstand primeert en dat er strafvermindering gaat worden toegekend.”

Shari Bossuyt heeft beslist om geen wedstrijden te rijden, trainen doet ze wel nog. Ze hoopte om volgende zomer op de Spelen van Parijs aan de zijde van Lotte Kopecky aan de Olympische ploegkoers deel te nemen. Die deelname is nu in gevaar. “En dat is heel lastig”, zo klinkt ze terneergeslagen in een video-interview met Belga. “Dat is een droom die waarschijnlijk in het water gaat vallen. Dit is heel triestig.”