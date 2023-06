Shari Bossuyt op non-actief voor vermeend dopinggebruik met hetzelfde product als Toon Aerts

Wielrenster Shari Bossuyt heeft bij een dopingcontrole positief getest en staat voorlopig op non-actief. Dat bevestigt haar team Canyon/Sram Racing zondag.

De 22-jarige Bossuyt leverde een positieve controle af op 19 maart na de derde etappe in de Ronde van Normandië in Caen, die ze had gewonnen. In haar urine werden bij de test, uitgevoerd door het Franse antidopingagentschap AFLD, sporen van letrozole metabolite gevonden. Dat is hetzelfde product waardoor veldrijder Toon Aerts nu al lange tijd aan de kant staat.

Volgens het Duitse Canyon/Sram meldden Bossuyt en haar management aan het team dat zowel het A- als B-staal positief zijn. Letrozole metabolite is opgenomen op de verboden lijst van het wereldantidopingagentschap (WADA).

De ploeg zegt “een nultolerantie” te voeren tegenover het gebruik van verboden producten en heeft de renster voorlopig op non-actief gezet. “We hebben een duidelijke nultolerantie tegenover doping in de sport”, aldus teammanager Ronny Lauke. “We zijn in contact met Shari en haar manager en wachten op een beslissing van het AFLD.” Bossuyt en haar management geven maandagmorgen (10 uur) meer uitleg op een persconferentie, klinkt het nog.

Voor Bossuyt komt door deze zaak mogelijk deelname aan de Olympische Spelen in Parijs in het gedrang. Vorig jaar werd de West-Vlaamse aan de zijde van Lotte Kopecky wereldkampioene ploegkoers in het Franse Saint-Quentin-en-Yvelines.