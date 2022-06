Shari Bossuyt moest alleen Kopecky voor zich dulden op BK tijdrijden

Shari Bossuyt maakt duidelijk progressie in het tijdrijden. Na haar zevende plaats van vorig jaar werd de renster van Canyon/SRAM donderdag tweede in het BK, zij het wel op 1:04 van Lotte Kopecky.

“Ik heb in vergelijking met vorig jaar inderdaad wel een fikse stap voorwaarts gezet. Ik kon op dit parcours niet echt mijn wattages rijden die ik wilde. Er waren een pak flauwe bochten en het was een redelijk technisch parcours. De afdaling was eerder een loper. Daar zou je in principe moeten kunnen recupereren maar dat ging niet want je moest de molen draaiende houden. Het was een redelijk moeilijk parcours.”

“Ik ging ook niet extra trainen voor het tijdrijden in aanloop naar dit Belgisch kampioenschap. Je hebt altijd wel voorbereidingen maar het is niet dat ik hier echt fanatiek en maanden mee bezig was. Mijn nieuwe ploeg stuwt me wel naar voren”, stelde Shari Bossuyt.

Het verschil met Lotte Kopecky was iets meer dan een minuut groot. “Ik wil hierop verder bouwen. Ik doe dit wel graag, dat tijdrijden. Ik wil me steeds maar verbeteren. Ik word tweede na Lotte Kopecky. Zij is toch wel wereldtop dus kan je mijn prestatie niet minimaliseren. Vergeet ook niet dat Lotte 5 jaar ouder is dan mij. Ik heb dus nog wat groeimarge”, meldde Shari Bossuyt.