Profwielrenster Justine Ghekiere begint seizoen op Mallorca: “Focus op Ardennenklassiekers”

Justine Ghekiere (27) kende in 2023 een prima jaar en ook dit seizoen wil de Izegemse prof van AG Insurance-Soudal Quick-Step van zich doen spreken. Haar eerste doelen zijn de Ardennenklassiekers en Vuelta. “Hopelijk kan ik nog progressie boeken.”

Ghekiere vertoeft in het Spaanse Calpe wanneer we haar dinsdag in de loop van de namiddag aan de lijn krijgen. “Gelukkig zit ik hier wel in het goede weer”, glimlacht ze. “Het is goed dat ik hier, in deze prima weersomstandigheden, nog een goed trainingsblok kan afwerken alvorens naar Mallorca door te reizen, want de maand december is niet verlopen zoals ik het gepland had. Begin december, toen ik net in Spanje was toegekomen voor een eerste trainingsstage van drie weken, ben ik plots ziek gevallen. Vier dagen van hevige koorts, dat had ik nooit eerder meegemaakt. Vervolgens kreeg ik problemen met mijn longen en had ik drie weken lang last van slijmen in mijn luchtwegen. Op de fiets ontbrak alle kracht me. Het was de eerste keer in mijn leven dat ik zo ziek was.”

“December was op sportief vlak dus een verschrikkelijke maand. Uiteindelijk heb ik pas de laatste dagen op Spaanse bodem weer een beetje kunnen trainen. Omdat mijn seizoensstart al op 12 januari in Australië was voorzien, zat ik met nog meer stress. Maar gelukkig heb ik daarna samen met de ploeg beslist om de focus te verleggen en mijn eerste koers van deze campagne een weekje later op Mallorca af te werken.”

Op Mallorca wachten de Izegemse drie eendagswedstrijden. Opmerkelijk, want nog niet zo heel lang geleden was de eerste dameskoers van het seizoen pas eind februari met de Omloop Het Nieuwsblad voorzien. “Dat is inderdaad opvallend. Sommige rensters zullen de voorbije maanden harder getraind hebben, maar voor mij zou dat sowieso niet het geval geweest zijn. Mijn echte doelen komen er pas in maart en vooral april en mei aan.”

Wielrenster sinds 2021

Pas in 2021 maakte Ghekiere haar debuut in de koers, maar amper een jaar later mocht ze al haar profdebuut vieren bij Plantur-Pura. Vorig jaar maakte ze de overstap naar AG Insurance-Soudal Quick-Step, het team van ploegleidster Jolien D’hoore waarvoor Ghekiere nu nog altijd uitkomt. In 2022 behaalde ze na een sterke wedstrijd een 19de plaats op het WK op de weg in Wollongong.

Vorig seizoen breidde de Izegemse een vervolg aan haar sterke openingscampagne. Ze won meteen de Spaanse seizoensopener, de Ronde van Valencia, en reeg daarna de ereplaatsen aaneen. Zowel in de Giro als de Tour eindigde ze nipt buiten de top 20. Ook op het WK in Glasgow, waar ze zelf 22ste werd, stond ze er weer, opnieuw in dienst van een indrukwekkende Lotte Kopecky.

“2023 was een heel goed seizoen. In 2022 haalde ik telkens net niet de finale, dus mijn doel was een jaar geleden duidelijk: de finale halen en daarin ofwel mijn werk voor de kopvrouw doen ofwel voor mezelf rijden. Daar ben ik in geslaagd. Die eerste zege in Valencia was natuurlijk ook heel speciaal.”

“In de zomer hangt veel af van een eventuele selectie voor de Spelen”

We vragen Ghekiere wat haar strafste prestatie van 2023 was. “Dan houd ik het toch op het WK op de weg in Glasgow, waar ik een heel mooie dag heb beleefd met de wereldtitel van Lotte Kopecky. Die wedstrijd kon ik heel mooi werk in haar dienst leveren. Op dat parcours, waarop heel veel techniek vereist was, heb ik mezelf verbaasd. Dat Lotte het finaal kon afmaken, was voor mij het hoogtepunt van 2023.”

Dit jaar hoopt Ghekiere op haar elan voort te doen. “In maart rijd ik de Strade Bianche en de Trofeo Alfredo Binda. Vanaf Dwars door Vlaanderen, in eigen streek, wil ik goed voor de dag komen. Daarna hoop ik de Ronde van Vlaanderen te rijden, al staat mijn deelname nog niet 100 procent vast.”

“In de Ardennenklassiekers wil ik echt in topvorm zijn. Mijn eerste seizoensdeel sluit ik af met de Vuelta, dit jaar een rittenkoers van een week. Dat moet me liggen. Ik bekeek het parcours nog niet, maar vermoed dat het op mijn lijf geschreven zal zijn. Ja, ik heb toch wel hoge verwachtingen.”

Tour en/of Giro

In de zomer volgen nog meer mooie afspraken voor Ghekiere, die intussen een vaste waarde in de nationale ploeg van bondscoach Ludwig Willems is. “Veel zal afhangen van de Spelen. Haal ik de selectie? Dan zal ik de Giro waarschijnlijk niet rijden en een hoogtestage inlassen. Als ik niet naar Parijs mag, zal ik vermoedelijk wel in Italië koersen. De Tour staat sowieso op de planning, net als het WK in september in het Zwitserse Zürich. Ja, er liggen ook in 2024 enkele heel mooie wedstrijden voor mij in het verschiet.”