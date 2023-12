Podiumambities voor Julie Hendrickx op BK in thuishaven

Julie Hendrickx (20) rijdt dit weekend het BK beachracen in haar thuisstad. Voor de hogeschoolstudente sport en bewegen is dit een tussendoortje in haar voorbereiding op het wegseizoen.

“Mijn studieboeken liggen voor me. Ja, ik ben aan het studeren”, glimlacht de goedlachse Bredense, die in september 2021 aan het WK op de weg voor junioren in Leuven mocht deelnemen. Dit weekend wacht voor Hendrickx een uitdaging voor eigen volk. “De laatste jaren heb ik altijd aan deze beachrace in Bredene deelgenomen. Een toffe wedstrijd. Niet meedoen is zelfs onmogelijk, want het parcours passeert letterlijk achter mijn huis. Er zullen behoorlijk wat mensen langs het parcours staan die ik ken. Op voorwaarde dat het niet te slecht weer is, want in de winter kan het echt koud zijn. Eerlijk? Deze periode van het jaar is niet helemaal mijn ding. Ik rijd deze beachraces vooral om bezig te blijven en intensiteit in mijn trainingen te brengen. Ik ben ook blij dat Grace Verbeke, mijn ploegleidster bij Lotto-Dstny, deelneemt. Zij is de absolute topfavoriete, maar achter haar zijn de plaatsjes vrij. Ik zou graag op het podium eindigen, maar weet niet wie er allemaal aan de start zal staan. We zullen zien. Ik doe mee voor de fun en als er een medaille bijkomt, is dat mooi meegenomen.”

Hendrickx begint eind februari aan haar derde wegcampagne bij de dames elite. In 2023 verdedigde ze de kleuren van Lotto-Dstny, de ploeg waar ze ook komend seizoen voor zal uitkomen. “Ik heb in dat team al veel geleerd en kan er hopelijk nog veel bijleren. We zullen in 2024 ook een iets ander programma afhaspelen. In december trok ik al op stage naar Calpe, in februari volgt een tweede trainingskamp, ditmaal met de ploeg. Vooral de Ronde van België en de Watersley Challenge staan nu al met rood in mijn agenda aangestipt. Ik zou graag nog een paar jaar voor Lotto-Dstny blijven koersen en doorgroeien naar een mooi niveau. Als ik op continentaal niveau mijn plan kan trekken, zal ik heel tevreden zijn. We zijn een mooie ploeg aan het worden. Hopelijk kunnen we de komende seizoenen nog enkele extra stapjes vooruit zetten.” (TVB)