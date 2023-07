Ploegsteertse Alana Castrique (Cofidis) revalideert nog steeds van zware enkelbreuk: “Hopelijk in september weer wedstrijden rijden”

Alana Castrique kent een annus horribilis. Na een goeie start in het voorjaar kampte ze met een maaginfectie na de Ronde van Vlaanderen. Op 9 mei volgde een zware val in de Bretagne Ladies Tour, het verdict was een zware enkelbreuk waar ze nu nog steeds van revalideert.

Alana stapte vorig jaar over van Lotto Soudal Ladies naar de damesploeg van Cofidis. De 24-jarige Ploegsteertse zit sinds kort weer op de fiets na een zware tuimelperte in Bretagne. “Op 9 mei ging de Bretagne Ladies Tour van start, maar in de eerste rit ging het al mis”, herinnert ze zich. “In een afdaling ging een andere renster iets harder dan verwacht in de remmen en ik kon een val niet vermijden. Ik voelde meteen pijn aan mijn rechtervoet, maar ik dacht eerst dat het een kneuzing was. Uiteindelijk was het een ferme en lelijke breuk aan de enkel. Een zeldzame koersblessure, maar heel vervelend.”

Licht aan het einde van de tunnel

“Als je je sleutelbeen breekt, kan je snel fietsen. Nu was zelfs stappen moeilijk in het begin. Ik zit nu weer op de fiets, maar het is nog niet 100 procent genezen. Toch zie ik licht aan het einde van een lange tunnel. Stappen lukt weer en ik zit weer op de fiets, maar moet extra kracht winnen. Mentaal is het niet altijd even makkelijk, maar ik ben goed omringd. Bovendien geeft de ploeg me de nodige tijd om weer de oude te worden.”

Tour vanuit de zetel

Ze hoop in september weer in competitie te komen. “Dan staan er met A Travers les Hauts de France, La Choralis Fourmies Féminine en GP International Isbergues drie mooie eendagswedstrijden op het menu die me liggen. Ik zou graag nog iets moois maken van mijn seizoen. Verschillende doelen vielen in het water, zoals het BK door eigen streek. Ook de Tour de France Femmes moet ik nu vanuit de zetel volgen, daar had ik graag aan deelgenomen. Ik wou er terugkeren nadat ik daar vorig jaar mijn bekken brak.”

“Nu kijk ik met pijn in het hart op televisie. Ik was enorm blij voor Lotte Kopecky haar prestatie in de openingsetappe. Onze ploeg gaat op zoek naar een mooie eindnotering voor de Duitse Clara Koppenburg. Ook het WK in het Schotse Glasgow had ik graag gereden, dat valt eveneens in duigen en wellicht komt het EK ook te vroeg. Er vallen veel doelen in het water, maar ik blijf wel gemotiveerd om sterker terug te komen”, besluit Alana Castrique, die ook in 2024 voor de Franse formatie Cofidis zal rijden.