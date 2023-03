Pfeiffer Georgi wint Brugge-De Panne na solo, Shari Bossuyt vijfde

De Britse Pfeiffer Georgi (Team DSM) heeft donderdag de zesde editie van de Classic Brugge-De Panne (WorldTour) bij de vrouwen op haar naam geschreven. Ze boekte haar eerste zege op Worldtourniveau.

Op iets meer dan 7 kilometer van de finish ontsnapte Georgi uit de kopgroep. Na 163,1 kilometer finishte ze solo. Op 1:10 won de Italiaanse Elisa Balsamo de groepssprint, voor de Nederlandse Lorena Wiebes. De Amerikaanse Megan Jastrab werd vierde, Shari Bossuyt uit Bellegem vijfde. Julie De Wilde en de Britse Alice Barnes kwamen op ruim 11 kilometer van de meet ten val in de kopgroep.

Valpartijen

Het peloton bleef bij elkaar tot na ongeveer een uur een pak rensters tegen de vlakte ging. De wedstrijdleiding nam daarop de beslissing de koers even te neutraliseren. Bij de voornaamste slachtoffers waren Ilse Grit en Letizia Paternoster.

Beiden dienden de wedstrijd te verlaten en werden ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. Ook Marta Bastianelli was betrokken in de val, maar ze kon haar weg verderzetten. Met nog 110 kilometer te rijden, sloegen er opnieuw enkele rensters tegen de grond.

Waaiers in De Moeren

Nog voor de eerste van twee passages op de Moeren ging het gashendel helemaal open. Het peloton scheurde hierdoor in verschillende waaiers uiteen. In de Moeren vormde zich een kopgroep met Shari Bossuyt, Julie De Wilde, Elisa Balsamo, Lorena Wiebes, Alice Barnes, Maike van der Duin, Christina Schweinberger, Pfeiffer Georgi, Megan Jastrab en Amalie Dideriksen.

Die kopgroep van tien leidsters vatte de slotronde van 48 kilometer aan met een voorgift van 25 seconden op een achtervolgende ruime groep. De rest van het deelnemersveld volgde op 2 minuten. Chiara Consonni had de slag gemist, trachtte in haar eentje naar de kopgroep toe te rijden maar slaagde daar niet in.

Shari Bossuyt zat mee in de kopgroep en eindigde uiteindelijk als vijfde. © BELGA/DIRK WAEM

Bij het binnenrijden van Veurne, op 29 kilometer van de finish, was de voorgift van de tien vluchters opgelopen tot 1:45. In een achtervolgende groep met 25 rensters kreeg UAE Team ADQ, dat niemand voorin had zitten, geen steun in het peloton. Zodoende dikte de voorsprong van de tien leidsters alsmaar aan.

Bij de laatste passage op De Moeren, op 12 kilometer van de finish, was de voorsprong opgelopen tot 3:20. De twee rensters van DSM, Georgi en Jastrab, trokken daar het gashendel open. Barnes tikte een wiel van iemand voor haar aan en betrok De Wilde in haar val.

Van der Duin en Schweinberger verloren ook de voeling voorin. Met nog 7 kilometer te rijden, ontsnapte Georgi uit de kopgroep. Achter de Britse kwam de tegenreactie niet op gang, ze soleerde naar de zege.

Op de erelijst is Georgi de opvolgster van Balsamo.