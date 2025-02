Oud-wereldkampioene Nicky Degrendele is zwanger en zet topsportcarrière tijdelijk stop

Baanwielrenster Nicky Degrendele uit Varsenare zet om een heugelijke reden haar topsportcarrière op pauze: de oud-wereldkampioene in de keirin is zwanger, maakte ze woensdag bekend op de openingsdag van de Europese kampioenschappen baanwielrennen in Heusden-Zolder. Ze wil later wel “zo snel mogelijk” terugkeren.

Officieel klonk het eerder deze week nog dat Degrendele thuis was gebleven van het EK door de handblessure die ze opliep tijdens de Olympische Spelen van Parijs. Woensdag kwam de echte reden: de blessure is al enkele weken hersteld, maar de West-Vlaamse verwacht haar eerste kind. De bevalling wordt verwacht in juli.

Palmares

De 28-jarige Degrendele, woensdag cocommentator voor VRT tijdens het EK in Heusden-Zolder, wil na de bevalling wel “zo snel mogelijk terugkeren” in het baanwielrennen, zegt ze:

“Ik heb het wel even rustig aan moeten doen, maar ik sport nu nog altijd. Bewegen is belangrijk. Ik wil fit blijven. En hopelijk kom ik zo snel mogelijk terug na de bevalling.”

Op het internationale keirinpalmares van Degrendele staat naast de wereldtitel in 2018 (behaald in het Nederlandse Apeldoorn) verder ook WK-brons in 2017 en Europees zilver in 2016 en 2018.