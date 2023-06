Ontgoocheling in Moorslede na schrappen van Lotto Belgium Tour

Het gemeentebestuur van Moorslede is erg ontgoocheld nadat het van de organisatoren van de Lotto Belgium Tour te horen kreeg dat de wielermeerdaagse voor dames toch niet doorgaat. De tweede rit zou normaal gezien starten in Moorslede en aankomen in Dadizele. “Jammer dat we dit pas een goede week voor de start te horen krijgen”, aldus schepen van Sport Jürgen Deceuninck (STERK).

De gemeente kondigde eind mei fier aan dat het zowel dit jaar als volgend jaar een rit van de Lotto Belgium Tour, de ronde van België voor dames, zou mogen organiseren. “Eigenlijk was het niet gepland, maar plots kregen we na het afhaken van Willebroek de mogelijkheid om de tweede rit van de Lotto Belgium Tour naar Moorslede te halen. We stemden toe, op voorwaarde dat het wielerpeloton ook volgend jaar in onze gemeente zou neerstrijken”, aldus schepen Jürgen Deceuninck. Groot is de teleurstelling nadat maandagavond plots een mailtje van de organisatie van de Lotto Belgium Tour binnenkwam. “We kregen een mail van de organisatie dat de wielerronde niet doorgaat. Omdat de rittenkoers gelijk loopt met de Ronde van België voor heren kon men de veiligheid van de rensters en volgers niet garanderen in twee van de vijf ritten.”

Drukwerk en bewonersbrieven

Een serieuze tegenslag voor de gemeente. “We hadden inmiddels geïnvesteerd in drukwerk om de wedstrijd nog extra in de kijker te zetten en ook de bewonersbrieven lagen klaar om rondgedeeld te worden. Horeca-uitbaters sloegen reeds extra’s in en keken of ze meer werkkrachten moesten inzetten. Wielerfans keken er naar uit om wereldtoppers zoals Lotte Kopecky hier aan de start te zien. We zijn erg ontgoocheld. De organisatoren communiceren een week voor de wielerronde start. Dit is erg jammer”, aldus Deceuninck. Of de ronde volgend jaar wel naar Moorslede komt is nog erg onduidelijk.

Toch nog veel koers

Ondanks de afgelasting van de dameskoers komen wielerliefhebbers deze zomer toch aan hun trekken in Moorslede. In juli staan er wedstrijden in Slypskapelle op de kalender, in augustus is het uitkijken aar de wielermeerdaagse in Dadizele. Ook de parochianenkoers in Moorslede krijgt in augustus een vervolg.