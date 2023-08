Nicky Degrendele via herkansingen naar kwartfinales keirintoernooi WK

De Belgische Nicky Degrendele heeft zich op de eerste dag van het WK keirin op de wielerbaan van Glasgow weten te plaatsen voor de kwartfinales. Daarvoor had de voormalige wereldkampioene in de keirin wel de herkansingen nodig.

Degrendele finishte in de eerste ronde van het keirintoernooi als derde van een sterke heat, achter de Duitse Lea Sophie Friedrich en de Nederlandse Hetty van der Wouw. Daardoor mocht ze niet rechtstreeks door naar de kwartfinales van zondag.

Later op de avond wist de West-Vlaamse zich wel nog te plaatsen via de herkansingen, waarin ze vroeg in haar heat de controle nam en uiteindelijk tweede werd achter de Italiaanse Miriam Vece. Zo wist Degrendele zich alsnog te plaatsen voor de kwartfinales.

Zondag eindigt het keirintoernooi in het Schotse Glasgow met de kwartfinales, de halve finales en de finale.