Nicky Degrendele stoot met tiende kwalificatietijd door naar achtste finales sprint

Nicky Degrendele heeft zich zondag op de Europese kampioenschappen baanwielrennen in het Duitse München geplaatst voor de achtste finales van de sprintcompetitie.

De 25-jarige Degrendele, de wereldkampioene keirin van 2018, zette in de kwalificaties de tiende tijd neer. Ze deed in de Messe München 10.779 over 200 meter.

De Française Mathilde Gros toonde zich met 10.326 de snelste van de achttien deelneemsters. De top veertien stootte rechtstreeks door naar de achtste finales, de vier anderen moeten een zestiende finale afwerken.

De achtste finales worden net als de kwartfinales later op de dag gereden.Maandag wordt er om de medailles gestreden.