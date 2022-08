Nicky Degrendele is optimistisch: “Maar ik wil geen ambities uitspreken”

Nicky Degrendele is de enige sprintster in de Belgische delegatie op het EK baanwielrennen (11-16 augustus). De wereldkampioene keirin van 2018 kende enkele moeilijke jaren zonder resultaten, maar krijgt in München de kans om haar hoofd opnieuw boven water steken. Na een lange stage in Canada en de Verenigde Staten kwam ze met veel snelheid in de benen terug.

“Het gaat prima met mij”, knikte Degrendele. “Ik ben nu vijf weken terug van mijn trip van twee maanden naar Noord-Amerika. Ik heb daar goed kunnen trainen en veel competitie afgewerkt, eerst in Canada en vervolgens in de Verenigde Staten. Ik zat er tussen mensen die ik goed ken, tussen echte sprinters ook. Zo hebben we er in België niet veel. Ik heb er veel gekoerst, elk weekend. En door de week maakten we veel plezier, maar we werkten ook hard op training. Het was een heel goede omgeving voor mij. De laatste puntjes heb ik op de i gezet met een goede stage met de Belgische ploeg in Aigle vorige week. Ik voel me lekker.”

Met Kenny De Ketele en de Nieuw-Zeelander Tim Carswell kwamen er twee coaches aan het hoofd van het Belgische baanwielrennen te staan. En zij hadden een positieve invloed op Degrendele. “De combinatie tussen de twee is ideaal, vind ik”, aldus de 25-jarige West-Vlaamse. “Tim doet de trainingen. Hij kent zijn vak heel goed en ik kan ook over heel veel met hem babbelen. Kenny ken ik natuurlijk al veel langer. Dus als ik echt ergens mee zit, zal ik eerder met hem spreken. De twee samen is perfect voor mij. De sfeer in de groep is ook heel goed.”

Ambities voor het EK wilde Degrendele niet uitspreken. “Natuurlijk heb ik ambities, maar ik wil ze niet luidop zeggen. Als ik dat doe, leg ik mezelf te veel druk op. Ik ga mijn doelen dus voor mezelf houden. Ik ga plezier maken en er het beste van maken. Dat is het beste dat ik kan doen. Maar het klopt wel dat ik optimistisch ben. Dat moet ook wel. Anders kan je hier niets komen doen. Ik kijk ernaar uit.”