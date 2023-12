Nicky Degrendele boekt tweede Belgische titel in vier dagen op BK baanwielrennen

Nicky Degrendele heeft dinsdag op de wielerbaan van het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx in Gent de Belgische titel in de keirin veroverd. Afgelopen zaterdag had ze zich ook al tot nationaal kampioene gekroond in de sprint.

Degrendele, een voormalige wereldkampioene in de keirin, domineerde het BK in Gent: ze won alle drie de heats. Het zilver ging naar Valerie Jenaer, brons naar Kjelle Poets. Er waren amper vier deelneemsters voor het BK in de keirin.

Bij de mannen ging de titel naar de negentienjarige Oost-Vlaming Runar De Schrijver, die net als Degrendele afgelopen zaterdag ook al sprintgoud had behaald. In de keirin hield hij Tjorven Mertens (2e) en Gerald Nys (3e) van de winst.