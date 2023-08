Nicky Degrendele bereikt finale keirin op WK wielrennen

Nicky Degrendele (26) heeft zich zondagavond geplaatst voor de finale van het keirintoernooi tijdens de wereldkampioenschappen baanwielrennen in het Schotse Glasgow.

De West-Vlaamse, die zich in 2018 op dit nummer tot wereldkampioene kroonde, eindigde in de eerste van twee halve finales op de derde plaats, achter de Duitse Sophie Friedrich en de Nieuw-Zeelandse Ellesse Andrews. De eerste drie van elke halve finale stootten door naar de finale, die later op de avond voorzien is. De overige rensters rijden voor de plaatsen 7 tot 12.