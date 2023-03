Mieke Docx rijdt eerste profjaar: “Onbewust een beetje druk”

Mieke Docx is al enkele jaren een gevestigde waarde in het peloton, maar is bij Lotto-Dstny aan haar eerste seizoen als prof bezig. De 26-jarige Koksijdse pakte onmiddellijk een mooie negende plaats in Le Samyn, de Waalse openingsklassieker.

“Daar was ik natuurlijk heel blij mee. En eigenlijk ook heel opgelucht, want onbewust legde ik mezelf toch een beetje druk op in mijn eerste seizoen als prof”, reageert Docx, die in de Omloop Het Nieuwsblad enkele dagen eerder een valse start had gemaakt. “Ik had nog overschot aan de streep. Op een cruciaal punt in de koers zat ik te ver, waardoor ik aan de Molenberg voet aan grond moest zetten.” In Nokere Koerse kon de renster van Lotto-Dstny haar goede benen wel showen. “Ik ben heel tevreden dat ik zo lang kon volgen in een groep met toppers. Het was ook een harde koers, die nooit is stilgevallen. Uiteindelijk heb ik de groep pas in de laatste tien kilometer moeten laten gaan.”

In de Tour de Normandie liep het afgelopen weekend heel wat stroever voor de Koksijdse. In de laatste etappe van de Franse rittenkoers gaf ze er zelfs de brui aan. “Het was een raar gevoel al in de eerste rit. Ik zat precies als enige superhard af te zien. Ik voelde dat het niet klopte.” Een geblokkeerde rug bleek de boosdoener te zijn. “De doorbloeding was heel slecht. Daardoor liepen mijn benen direct vol zuur als ik kracht wilde zetten. Eergisteren is mijn rug volledig losgemaakt door de kine.”

Gent-Wevelgem

Na de Classic Brugge-De Panne start Mieke Docx ook nog in zo goed als alle andere voorjaarsklassiekers. “Het is inderdaad een vrij stevig programma. In samenspraak met de ploeg is beslist om me minder te richten op de Ardennen, omdat mijn capaciteiten toch meer bij de kortere inspanningen liggen. De Ronde van Vlaanderen is voor mij te zwaar, maar in bijvoorbeeld Gent-Wevelgem en Brabantse Pijl moet ik wel een goede prestatie neer kunnen zetten.” Afgelopen winter veroverde Docx in Bredene al brons op het BK strandrace. “Dat was heel plezant, maar niet iets om elke week te doen.” (ACL)