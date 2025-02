Marith Vanhove plaatst zich voor finale van tijdrit over een kilometer op EK baanwielrennen

Op de vierde en voorlaatste dag van de Europese kampioenschappen baanwielrennen in Heusden-Zolder heeft Marith Vanhove zich zaterdag tijdens de kwalificaties van de tijdrit over een kilometer kunnen plaatsen voor de finales. De 21-jarige West-Vlaamse klokte de zevende tijd van negentien deelneemsters, de top acht rijdt zaterdagavond de finale.

Tot eind vorig jaar was de tijdrit bij de vrouwen op de baan slechts vijfhonderd meter lang, begin dit jaar werd dat een kilometer. Een afstand die Vanhove duidelijk ligt. Eerder dit jaar had ze zelfs even het wereldrecord op de nieuwe afstand, al is die recordtijd deze week intussen al scherper gesteld door de Nieuw-Zeelandse Ellesse Andrews.

In haar kwalificatie van dit EK klokte Vanhove zaterdag in de middagsessie een tijd van 1:07.143, nog net iets sneller dan haar wereldrecordtijd eerder dit jaar. Dat was dus voldoende voor een plek in de finale van zaterdagavond. Daarin zal de top acht van de einduitslag worden bepaald.

De Nederlandse Hetty van de Wouw was de snelste in de kwalificatietijdrit, met 1:04.729. Daarmee realiseerde ze net geen nieuw wereldrecord.