Marith Vanhove eindigt als zevende in finale van 1 km tijdrit op EK baanwielrennen

Marith Vanhove is op de voorlaatste avond van de Europese kampioenschappen baanwielrennen in Heusden-Zolder als zevende geëindigd in het toernooi van de tijdrit over een kilometer. Het goud ging naar de Nederlandse Hetty van de Wouw, met een nieuw wereldrecord van 1:04.497.

Vanhove had eerder op de dag in de kwalificaties de zevende tijd van 19 deelneemsters geklokt, en mocht daarmee samen met zeven andere rensters door naar de finales. Haar chrono van de kwalificaties, 1:07.143, wist de 21-jarige West-Vlaamse niet meer te herhalen in de finale. Ze deed met 1:07.690 iets trager, maar dat was wel opnieuw de zevende tijd.

Tot eind vorig jaar was de tijdrit bij de vrouwen op de baan slechts vijfhonderd meter lang, begin dit jaar werd dat een kilometer. Een afstand die Vanhove duidelijk ligt. Begin dit jaar bezat ze zelfs even het wereldrecord op de nieuwe afstand, al is die recordtijd deze week intussen al tweemaal scherper gesteld.

Vanhove reageerde tevreden na haar wedstrijd: “Mijn eerste doel was om in de kwalificaties in de top 8 te zitten, zodat ik vanavond de finale kon rijden. Leuk dat dat lukte, hier in eigen land, in een uitverkochte Velodroom. Mijn tweede doel, voor mezelf, was om onder de 1:07 te duiken. Dat is net niet gelukt, maar ik denk dat dat een supermooi doel is om verder naartoe te werken. Ik denk ook dat dat zeker mogelijk moet zijn, in de toekomst.”

