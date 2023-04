Margot Vanpachtenbeke zevende in de Brabantse Pijl

Silvia Persico (UAE Team ADQ) heeft woensdag de achtste editie van de Brabantse Pijl voor vrouwen (WE 1. Pro), met start in Sint-Kwintens-Lennik en aankomst na 141,2 kilometer en 24 hellingen op de Brusselsesteenweg in Overijse, op haar naam gebracht.

De 25-jarige Italiaanse haalde het na een sprint met zeven van respectievelijk de Nederlandse Demi Vollering (SD Worx), de winnares van vorig jaar, en de Duitse Liane Lippert (Movistar). Margot Vanpachtenbeke (Parkhotel Valkenburg) werd zevende en beste Belgische.

Onder een fijn piepend zonnetje vertrokken 140 rensters. Van bij de start probeerden diverse rensters een aanval op te zetten, maar het peloton liet de opportunisten nooit echt ver wegrijden. Alice Palazzi probeerde het even en kreeg Lauren Stephens mee in steun. Het tweetal werd na 23 kilometer koers weer gegrepen. Julie Van De Velde gooide haar troeven op tafel, maar ook zij kreeg geen vrijgeleide. Nathalie Bex, vandaag 25 jaar geworden, ging net voor de 5e helling van de dag na zowat 50 kilometer koers in de aanval. Ook deze poging leidde tot niets.

© (Foto BELGA)

Het sein dan voor Maria Novolodskaia om te gaan verdapperen. In het peloton stond de deur open en op die manier verloren meer en meer rensters voeling met de grote groep. Op de top van de Holstheide werd Novolodskaia tot de orde geroepen. Cristina Tonetti ging daarop haar kans maar werd net voor het intrekken van de drie plaatselijke ronden, van elk 21,9 kilometer, opgeslokt door het peloton dat het tempo nog steeds hoog hield.

Lucinda Brand zette de finale in met tot tweemaal toe een versnelling. Het peloton verbrokkelde door deze mokerslagen in diverse stukken. Demi Vollering gooide een bommetje, maar ook dat ging niet door tot het einde. Een vrij omvangrijke groep sneed, in de gutsende regen, dan maar de slotronde aan. Bij de beklimming van de Hertstraat, met nog 15 kilometer voor de boeg, verdapperde Marlen Reusser met in haar wiel Elise Chabbey, Shirin van Anrooij, Silvia Persico en Margot Vanpachtenbeke. Vanuit de achtergrond probeerde Vollering de oversteek naar voren te maken. Vanpachtenbeke waaide er in de kopgroep uit en werd opgeraapt door Vollering die Liane Lippert meetrok. In volle finale smolt voorin alles samen en kregen we een kopgroep met zeven. Marlen Reusser zette de daaropvolgende sprint van ver in, maar werd vrij vlug geremonteerd door Demi Vollering die op haar beurt het hoofd moest buigen voor Persico.

