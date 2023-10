Lotte Kopecky wint herfstcriterium in Oostrozebeke met overmacht

De organisatoren van het 77ste Oostrozebeekse herfstcriterium voor elite heren en dames mocht zich in de handen wrijven, want ze waren erin geslaagd om wereldkampioen Lotte Kopecky op de affiche te krijgen, naast andere grote namen.

Gezien het mooie najaarsweer was er enorm veel volk komen kijken naar de wereldkampioene. De dames kregen een parcours voorgeschoteld van 58 km, verspreid over 25 ronden. Al in de zesde ronde kromde Lotte Kopecky even de rug en weg was ze.

Zij kwam dan ook solo aan met een kleine voorsprong op twee achtervolgers: de Europese kampioen Ilse Pluimers en Valerie Demey. De Izegemse Marith Vanhove won makkelijk de sprint voor de vierde stek.