Lotte Kopecky sprint in Izegem naar derde Belgische titel op de weg

Een oppermachtige Lotte Kopecky (Team SD Worx) heeft zich zondag voor de derde keer in haar carrière tot Belgisch kampioene op de weg gekroond. Na 134,2 kilometer met start en aankomst in Izegem haalde ze het in een massasprint voor Marthe Goossens, die de Belgische titel bij de beloften pakte, en Kelly Druyts. Julie De Wilde legde beslag op de vierde plaats, voor Justine Ghekiere.

Kopecky, de uitgesproken favoriete, pakt opnieuw de tricolore trui na Anzegem in 2020 en Waregem in 2021.

Na een heel onrustig begin kon Marijke De Smedt halfweg koers even voor het peloton uitrijden. De renster van KDM boekte een maximale voorsprong van zowat 25 seconden, maar werd na verloop van tijd weer opgeslokt door het peloton. Uittredend kampioene Kim de Baat probeerde samen met Cleo Kiekens en Naomi De Roeck een vlucht op te zetten, maar ook dit trio slaagde daar niet in. Na 65 kilometer koers probeerde Marthe Goossens het, maar toch begon een compact peloton aan de twee plaatselijke ronden van elk 25,3 kilometer.

Fien Van Eynde trok daarop in de aanval, maar ook nu liet de grote groep niet begaan. Kopecky in hoogsteigen persoon ging, met nog 32 kilometer voor de boeg, even aan de boom schudden. Meteen was dit de aanzet voor de finale van het BK.

Een gegroepeerd peloton begon aan de slotronde. Marieke Meert, Audrey De Keersmaeker en Amber Aernouts sloegen de handen in elkaar en begonnen aan de laatste 22 kilometer. Sanne Cant maakte in haar eentje de oversteek naar voren. In de laatste 10 kilometer versnelde Lone Meertens. Zij vervoegde de kopgroep, maar Kopecky bracht meteen ook het peloton mee. Het bleef er fiks aan toe gaan met tal van aanvalspogingen. Die werden echter steevast tenietgedaan.

Een massasprint werd op die manier onafwendbaar. Sanne Cant probeerde Julie De Wilde te piloteren, terwijl Kopecky van ver meteen aanging. Niemand slaagde erin Kopecky nog te remonteren, goed voor haar derde titel.

Op de erelijst is Kopecky de opvolgster van Kim de Baat, die vorig jaar in Middelkerke verrassend naar de zege sprintte.

Donderdag pakte Kopecky voor de vijfde opeenvolgende keer de Belgische titel in het tijdrijden.