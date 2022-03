Lotte Kopecky na tweede plaats in Nokere Koerse: “Lorena Wiebes is momenteel de sterkste sprintster”

Lotte Kopecky moest woensdag in Lorena Wiebes duidelijk haar meerdere erkennen. In Nokere Koerse pakte de Belgische kampioene haar derde podiumplaats op rij. In de Strade Bianche mocht ze het hoogste schavotje op. In Drenthe werd Kopecky derde en in Nokere mocht ze als tweede om de bloemen.

“Er waren hier wel enkele zeer snelle dames aan de start. Lorena Wiebes is momenteel een van de snelste uit het hele peloton. Dat was vandaag wel duidelijk”, begon Kopecky na afloop.

De koers werd ontsierd door enkele zware valpartijen. “De opeenvolging van kasseizones zorgde ervoor dat er heel nerveus gereden werd in het peloton”, legde de Belgische kampioene uit. “Je weet maar al te goed dat je zo’n zone niet moet aansnijden in de staart van de groep en dus wil iedereen de voorste plaatsen inpakken. Dat gaat nu eenmaal niet met een peloton van meer dan honderd rensters. Onbegonnen werk zelfs. Ikzelf vond het geen gevaarlijk parcours. Integendeel.”

“Een podiumplaats behalen is mooi”, gaf Kopecky nog mee. “Zeker in deze wedstrijd. Ik start natuurlijk altijd om te winnen. We moeten deze koers meenemen naar de volgende en daar de juiste conclusies uit trekken. Wij waren dan wel maar met vier rensters van de ploeg aan de start, toch mag ik stellen dat we deze koers helemaal naar onze hand hebben gezet en dat is ook goed. Mijn volgende wedstrijd wordt Brugge-De Panne. Dat ik daar opnieuw Lorena Wiebes zal aantreffen? We zien wel hoe we daar naar de eindmeet gaan. Ik hoop alvast op sportieve revanche.”