Lotte Kopecky boekt mooiste zege uit carrière

Lotte Kopecky heeft de mooiste overwinning uit haar carrière beet. “Ik jaag al lang op een grote zege”, zei ze na haar triomf in de Strade Bianche Donne (WorldTour). “Dat ik in één van de mooiste koersen van het jaar die klassieke winst pak, doet heel veel deugd.”

Kopecky reed een aanvallende koers. Op 21 km van het eind sprong ze weg uit een elitegroepje. “Dat was eigenlijk een beetje om te anticiperen”, gaf ze toe. “Op die manier kon ik in mijn eigen tempo naar boven en had ik op de volgende strook minder melkzuur in mijn benen.”

Slim bedacht van Kopecky, die nog heel wat ploegmaten in steun had in het slot. “Ik ben speciaal naar deze ploeg gekomen omdat ik meer hulp zou krijgen en om finales te kunnen rijden in de klassiekers. Vandaag hebben ze heel veel gaten gedicht en kon ik energie sparen. Dat ik het dan nu al kan afmaken, is geweldig.”

Gemakkelijk was het niet, want Annemiek van Vleuten haalde fel uit op de slothelling. “Dat was te verwachten”, zei Kopecky.

Steun bij publiek

“Toen ze aanviel, zat ik meteen op haar wiel. Maar op een gegeven moment dacht ik dat ik zou kraken. Maar Anna (van der Breggen, nu ploegleider bij SD Worx) schreeuwde in mijn oortje dat ik moest blijven volgen en ik kon opnieuw naar haar wiel rijden. Ik duwde zo hard als ik kon en was in staat om haar wiel te houden en haar op te vangen. Dan kwam het tot een sprint. Ik had de finale vooraf bestudeerd en wist dat ik als eerste de laatste bocht moest induiken. Annemiek noemde het ‘tricky’ na afloop. Zelf moet ik de beelden nog bekijken, maar ik denk niet dat ik iets fout deed. Dat ik uitgerekend een topper als Annemiek van Vleuten kan verslaan in zo’n koers en op zo’n helling betekent heel veel voor mij.”

“Deze zege betekent ook erg veel voor het Belgische (vrouwen)wielrennen. Ik voel al een tijdje heel veel steun bij het publiek en ik word nu echt overladen met felicitaties. Ik hoop vooral dat een zege zoals deze veel jonge Belgische meisjes zal inspireren om de weg naar de koersfiets te vinden.”