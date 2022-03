Lorena Wiebes wint Nokere Koerse voor vrouwen

Derde zege op rij: “Conditie is zeer goed”

Het was na de Gooikse Pijl Oetingen en de Ronde van Drenthe haar derde opeenvolgende overwinning voor de renster van DSM.

“Dit is misschien wel een vroeg verjaardagsgeschenk voor mezelf dan”, grapte Lorena Wiebes, die donderdag 23 kaarsjes mag uitblazen, na afloop. “Ik vond het nieuwe parcours ook wel best fijn. Het was leuk met al die kasseizones en de kleine hellingen. Het zorgde voor wat selectie in het peloton. Maar spijtig genoeg werd er door de nervositeit in het peloton ook veel gevallen. In ons team verloren we op die manier vlug enkele rensters. Drie meisjes moesten opgeven. Dat is nooit leuk om horen. Iedereen wou nu eenmaal in een goede positie de kasseizones aansnijden en dan krijg je golfbewegingen in het peloton waardoor er meiden gaan vallen.”

Echt veel steun genoot Lorena Wiebes niet in de laatste kilometer. “Net door die valpartijen had ik voorin enkel nog Charlotte Kool over om me naar voren te brengen”, legde Wiebes uit. “Zij deed dat voortreffelijk en daardoor kon ik in een zeer goede positie aan de laatste honderden meters beginnen. Dat ik er als een komeet vandoor ging? Ik ben misschien heel vroeg aangegaan maar ik zette mijn sprint in op mijn gevoel. De conditie is zeer goed. Dit is mijn derde zege van het seizoen al. Het reeksje begon in Oetingen en daarna mocht ik ook al het zegegebaar maken in Drenthe en nu hier. Mijn volgende? Brugge-De Panne. De kans dat het daar eveneens op een massasprint uitmond is groot maar dat zien we dan wel volgende week.”