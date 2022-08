Kortrijk Koerse wordt dameswedstrijd Konvert Koerse

De 90 jaar oude Kortrijk Koerse is niet meer, de nieuwe Konvert Koerse is er des te meer. Het wordt op 19 augustus een Elite dameswedstrijd met toppers als onder meer Annemie Worst, Silvia Perisco, Cayen del Carmen Alvarado, Julie De Wilde en Kelly Druyts. De wisselbeker heeft een waarde van 25.000 euro.

Naam: Konvert Koerse. UCI-wedstrijd Dames Elite 1.1. Een parcours van 127 kilometer met twee grote rondes van 37,5 kilometer en zes plaatselijke rondes van negen kilometer, goed voor 800 hoogtemeters. 21 Ploegen waaronder twee World Teams, twaalf UCI Continental teams en zes clubteams, goed voor 126 rensters. Een budget van 200.000 euro. Een wisseltrofee ter waarde van 25.000 euro.

Duurzaam verhaal

Zo ziet de fiche eruit van de nieuwe Konvert Koerse, tot vorig jaar Kortrijk Koerse. Een hele omslag met de voorbije decennia. “Als na-tourcriterium is het niet meer haalbaar de grote uitkoopsommen van de grote renners te betalen. Met een vrouwenwedstrijd kiezen we voor een duurzaam verhaal. We denken dat Kortrijk er klaar voor is. Het dameswielrennen zit duidelijk in de lift en blijft maar groeien aan populariteit, denk maar aan de Tour Féminin”, zegt Kristof Vanfleteren, woordvoerder van de vzw.

“De omslag naar Konvert Koerse komt er uit erkentelijkheid voor onze hoofdsponsor Konvert Interim. Zij betalen een zeer groot deel van ons budget van 200.000 euro”, vult voorzitter van de vzw Alexander Lemayeur aan.

“Konvert Koerse blijft in de eerste plaats een volksfeest”

Voor de goede gang van zaken deed Konvert Koerse een beroep op de organisatoren van Kuurne-Brussel-Kuurne: met name koersdirecteur Peter Debaveye. Het wordt zijn eerste vrouwenwedstrijd. “Veel verschil met de mannen is er niet. Het technisch gedeelte blijft hetzelfde. Waar we wel rekening mee moesten houden was het plaatsen van damestoiletten voor de rensters”, aldus Peter.

“Met voormalig Europees kampioene Annemie Worst, Silvia Perisco, voormalig wereld- en Europees kampioene Cayen del Carmen Alvarado, Julie De Wilde die de witte trui mocht dragen tijdens de Tour de France voor vrouwen, Kelly Druyts en Zara Backstead, rijden er toch enkele grote namen mee. Toch wel mooi.”

Gouden remmen

Leuk en pittig detail: De zaakvoerders van Konvert Interim zijn vier zussen: Sofie, Siska, Silvie en Stefanie Verschetse. “Iedereen kent het succesverhaal van Kortrijk Koerse: een zeer groot volksgebeuren op de Doorniksewijk. Met veel plezier en met grote namen.”

“Voor ons moet het ook een volksgebeuren blijven met animatie en een optreden, de start en aankomst in het centrum van Kortrijk en de plaatselijke rondes in en door het centrum. Het blijft in de eerste plaats een volksfeest”, duidt Siska, die net als haar zussen enthousiast is. “We waren meteen mee in het verhaal om het over de vrouwelijke boeg te gooien. Er zit toekomst in het vrouwenwielrennen.”

De wisseltrofee is een uniek stuk met gouden remmen. © Foto JVGK

De prijs die de winnares krijgt is uniek. De wisselbeker is een fietsstuur met volgouden remmen ter waarde van 25.000 euro. Degene die Konvert Koerse drie keer binnen de vijf jaar op haar naam schrijft, mag het stuur definitief houden”, zegt Vanfleteren. De trofee is ontworpen door Beheyt Jewels Kortrijk.

(PVH/ Foto’s JVGK)