Kopecky pakt wereldtitel op de weg, glansrol voor Justine Ghekiere

Lotte Kopecky (27) heeft zich zondag in het Schotse Glasgow tot wereldkampioene wielrennen op de weg gekroond. Ze is de eerste Belgische die de regenboogtrui pakt sinds Nicole Vandenbroeck in 1973. Ze bedankte uitdrukkelijk de Izegemse Justine Ghekiere, die iedereen terughaalde op de lokale lus.

Met nog 14 kilometer voor de boeg kwam er een einde aan het soloavontuur van de Zwitserse Elise Chabbey, die gegrepen werd door het elitegroepje. De titelverdedigster Annemiek van Vleuten kreeg even voordien af te rekenen met materiaalpech, waardoor de Nederlandse voorin werd weggeslagen.

De Britse Elizabeth Deignan en de Oostenrijkse Christina Schweinberger gooiden een bommetje op 12 kilometer van de finish. Lotte Kopecky vond in het spoor van de Zwitserse Marlen Reusser de aansluiting, terwijl de Nederlandse Tourwinnares Demi Vollering enkele meters moest laten en pas even later haar karretje kon aanhaken. Samen met Cecilie Uttrup Ludwig volgde op 7 kilometer een snedige aanval van Kopecky, waarna de Deense kraakte en onze landgenote alleen vertrok. Ze maakte haar favorietenrol waar na 154,1 kilometer tussen Loch Lomond en Glasgow. Kopecky heeft zo toch haar wereldtitel beet na haar zilveren plak op het WK van vorig jaar in het Australische Wollongong. Vollering snelde nog voorbij Ludwig naar de tweede plaats, de Deense werd derde.

Glansrol voor Justine

Justine Ghekiere zette zich volop in voor haar kopvrouw en haalde meerdere aanvallers terug. © BELGA

Kopecky heeft er een fantastisch super-WK-opzitten. De voorbije week pakte ze twee gouden medailles en een bronzen plak op het WK op de piste. Eerder dit jaar won ze onder meer de Ronde van Vlaanderen, een rit en de puntentrui in de Tour. De wereldkampioene bedankte haar teamgenote Justine Ghekiere, die zich volledig leegreed voor haar kopvrouw en meermaals aanvallers terughaalde.

(HH/Belga)