Justine Ghekiere vijfde voor eigen publiek op BK wielrennen: “Ze reden te veel op mijn wiel”

Justine Ghekiere mocht zondag in haar eigen Izegem het BK afwerken. De 27-jarige renster van AG Insurance – Soudal Quick-Step werd uiteindelijk vijfde na een zeer aanvallende titelstrijd te hebben afgewerkt.

“Ik heb diverse keren geprobeerd om een aanval op te zetten, maar het lukte me nooit om echt weg te geraken. Ze reden constant naar mijn wiel. Dat was frustrerend. In de laatste tien kilometer wisten we dat het zou uitdraaien op een groepssprint en dus groepeerden we ons rond Marthe Goossens, onze sprintster. Ik trok de spurt aan en ben blijven doorgeven. Ik werd uiteindelijk nog vijfde. Ik denk dat ik het beste eruit heb gehaald, net als mijn ploeg”, gaf Justine Ghekiere mee.